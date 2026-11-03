Историческое обращение премьер-министра Испании: «Нами не управляют Москва, Тель-Авив или Белый дом»

·88·Мир
Историческое обращение премьер-министра Испании: «Нами не управляют Москва, Тель-Авив или Белый дом»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внутренняя и внешняя политика страны управляется только из Мадрида, а не зарубежными центрами в лице Вашингтона, Москвы, Тель-Авива или Буэнос-Айреса.
  • Выступая на форуме Ворлд ин Прогресс в Барселоне, Санчес подчеркнул необходимость того, чтобы европейские государства опирались на собственные независимые решения.
  • Он отметил, что страны Европы не должны поддаваться давлению внешних сил.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с резким и решительным заявлением по поводу государственного суверенитета и политической независимости европейского континента, которое привлекло внимание международной общественности. Глава правительства открыто подчеркнул, что внутренняя и внешняя политика Испании не определяется другими крупными державами или зарубежными геополитическими центрами.

Выступая на авторитетном форуме Ворлд ин Прогресс в Барселоне, Санчес подчеркнул, что европейские государства должны опираться только на свои независимые решения, не подчиняясь внешним интересам.

«Управление будет только из Мадрида»: основные тезисы Санчеса

В своей речи премьер-министр Испании прямо упомянул несколько крупных политических центров и озвучил принципиальную позицию официального Мадрида:

  • Четкий сигнал внешним столицам: «Испанией управляют не из Вашингтона. И не из Тель-Авива, Москвы или Буэнос-Айреса. Только из Мадрида», — твердо заявил премьер-министр;

  • Стратегический путь Европы: Санчес отметил, что этот принцип важен не только для Испании, но и для будущего всего континента: «Это единственный путь, который должна выбрать и которому должна твердо следовать вся Европа»;

  • Пресечение внешнего вмешательства: Политик назвал неприемлемым давление, оказываемое на внутренние решения независимых европейских государств со стороны внешних олигархов, зарубежных кругов и геополитических сил.

Геополитическая решимость Мадрида: почему именно сейчас?

Эти слова Педро Санчеса не случайны и звучат на фоне ряда важных геополитических событий:

  • Независимость и принципиальная дипломатия: В последние месяцы Испания активно продвигает свой независимый курс в политике на Ближнем Востоке (признание независимости Палестины), балансирует в отношениях с США и ведет споры с лидерами Латинской Америки (в частности, с президентом Аргентины Хавьером Милеем);

  • Единство Европы: Премьер-министр еще раз напомнил о необходимости не допускать внутреннего раскола Европы, защищать традиционные демократические ценности и противостоять попыткам раздробления континента под влиянием внешних сил.

Данное заявление продемонстрировало твердое намерение Испании действовать на мировой политической арене как полностью суверенная сила, опирающаяся на свои национальные интересы.

Педро СанчесИспанияWorld in ProgressГеополитика
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Страшная железнодорожная катастрофа в Испании: столкнулись два скоростных поезда (видео)Страшная железнодорожная катастрофа в Испании: столкнулись два скоростных поезда (видео)29 октября 11:08В Испании объявлен трехдневный траур в связи с железнодорожной катастрофойВ Испании объявлен трехдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой28 октября 22:01Педро Санчес трогательно ответил на рисунок детей из ГазыПедро Санчес трогательно ответил на рисунок детей из Газы28 июля 14:45В Израиле предотвратили трагедию: раскрыт план, потрясший службы безопасностиВ Израиле предотвратили трагедию: раскрыт план, потрясший службы безопасности5 октября 00:20На рейсе Дубай — Тель-Авив совершено нападение на пилотаНа рейсе Дубай — Тель-Авив совершено нападение на пилота3 октября 17:10Чрезвычайная тревога на Ближнем Востоке: был ли угнан лайнер, летевший из Дубая в Израиль?Чрезвычайная тревога на Ближнем Востоке: был ли угнан лайнер, летевший из Дубая в Израиль?30 сентября 13:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов