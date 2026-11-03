Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с резким и решительным заявлением по поводу государственного суверенитета и политической независимости европейского континента, которое привлекло внимание международной общественности. Глава правительства открыто подчеркнул, что внутренняя и внешняя политика Испании не определяется другими крупными державами или зарубежными геополитическими центрами.

Выступая на авторитетном форуме Ворлд ин Прогресс в Барселоне, Санчес подчеркнул, что европейские государства должны опираться только на свои независимые решения, не подчиняясь внешним интересам.

«Управление будет только из Мадрида»: основные тезисы Санчеса

В своей речи премьер-министр Испании прямо упомянул несколько крупных политических центров и озвучил принципиальную позицию официального Мадрида:

Четкий сигнал внешним столицам: «Испанией управляют не из Вашингтона. И не из Тель-Авива, Москвы или Буэнос-Айреса. Только из Мадрида», — твердо заявил премьер-министр;

Стратегический путь Европы: Санчес отметил, что этот принцип важен не только для Испании, но и для будущего всего континента: «Это единственный путь, который должна выбрать и которому должна твердо следовать вся Европа»;

Пресечение внешнего вмешательства: Политик назвал неприемлемым давление, оказываемое на внутренние решения независимых европейских государств со стороны внешних олигархов, зарубежных кругов и геополитических сил.

Геополитическая решимость Мадрида: почему именно сейчас?

Эти слова Педро Санчеса не случайны и звучат на фоне ряда важных геополитических событий:

Независимость и принципиальная дипломатия: В последние месяцы Испания активно продвигает свой независимый курс в политике на Ближнем Востоке (признание независимости Палестины), балансирует в отношениях с США и ведет споры с лидерами Латинской Америки (в частности, с президентом Аргентины Хавьером Милеем);

Единство Европы: Премьер-министр еще раз напомнил о необходимости не допускать внутреннего раскола Европы, защищать традиционные демократические ценности и противостоять попыткам раздробления континента под влиянием внешних сил.

Данное заявление продемонстрировало твердое намерение Испании действовать на мировой политической арене как полностью суверенная сила, опирающаяся на свои национальные интересы.