«Нефтчи» разгромил «Бунёдкор» и укрепил лидерство

В Фергане состоялся один из перенесенных центральных матчей 26-го тура Суперлиги Узбекистана. Хозяева поля — команда «Нефтчи» — принимали ташкентский «Бунёдкор» и на глазах у своих болельщиков одержали уверенную и крупную победу со счетом 4:0.

Подробности богатого на голы матча

С первых минут встречи ферганцы показали атакующий футбол и оказали мощное давление на оборону соперника. В результате счет в матче был открыт быстро:

7-я минута: Владимир Йовович открыл счет и вывел свою команду вперед.

11-я минута: Хуршид Гиясов увеличил разрыв, сделав счет 2:0.

55-я минута: В начале второго тайма Хуршид Гиясов вновь отличился, оформив дубль.

74-я минута: Опытный полузащитник Джамшид Искандеров забил четвертый гол в матче, окончательно решив исход игры.

Показатели матча Данные Команды Нефтчи — Бунёдкор Счет 4:0 (крупная победа) Авторы голов Йовович (7'), Гиясов (11', 55'), Искандеров (74') Положение в турнире «Нефтчи» — лидер с 64 очками, «Бунёдкор» — 26 очков (14-е место)

Составы команд

Главные тренеры обеих команд выставили на этот важный матч следующие стартовые составы:

Стартовый состав «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибаев, Владимир Йовович (Иброхимхалил Юлдошев, 61), Хуршид Гиясов, Джамшид Искандеров, Асилбек Джумаев (Билолхон Тошмирзаев, 56), Анваржон Гофуров, Зоран Марушич (Нурбек Сарсенбаев, 61), Фаррух Сайфиев (Мухсинжон Убайдуллаев, 61), Коффи Куао (Иззатилло Пулатов, 74).

Стартовый состав «Бунёдкора»: Абдумавлон Абдулжалилов, Матия Кривокапич (Ислом Анваров, 70), Амир Туракулов, Шахзоджон Нематжонов (Элдор Наимов, 60), Наримонджон Ахмаджонов (Абдурахмон Сулаймонов, 79), Носирджон Абдусаломов, Абдулхамид Икромов (Сардор Абдунабиев, 70), Алижон Бекмуротов, Шамсиддин Турсунмахамадов, Иван Букрин, Миркамол Аннаматов (Музаффар Олимжонов, 60).

Также по ходу встречи судья вынес предупреждения игрокам «Бунёдкора» Миркамолу Аннаматову (41) и Ивану Букрину (68).

После этой победы «Нефтчи» довел количество своих очков до 64, еще больше укрепив свое лидерство в турнирной таблице. Проигравшие «ласточки» остаются на 14-й строчке с 26 очками.

Как вы считаете, сможет ли «Нефтчи» удержать чемпионство в текущем сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!