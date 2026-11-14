Сенсационное поражение от Японии: что происходит со сборной Бразилии?

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Сенсационное поражение от Японии: что происходит со сборной Бразилии?
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  • Сборная Бразилии неожиданно уступила сборной Японии со счетом 2:3 в рамках международного товарищеского матча.
  • Рафинья Диас, вышедший в основном составе и замененный на 71-й минуте, выразил недовольство решениями арбитра, назвав их фактором, осложнившим игру.
  • Бразильский вингер получил красную карточку в конце встречи на 90+2-й минуте и покинул поле.

В рамках международного товарищеского матча сборная Бразилии неожиданно уступила сборной Японии со счетом 2:3. После крайне напряженной и бескомпромиссной встречи вингер бразильцев Рафинья Диас открыто выразил свое недовольство судейством.

Мнение Рафиньи об игре и судействе

В интервью изданию Те Тучлине футболист положительно оценил общие действия команды, однако подчеркнул, что некоторые несправедливые решения в ходе матча осложнили ситуацию.

«Мы растем после чемпионата мира, постепенно находим свою игру. Думаю, мы сыграли хорошо! Особенно мощно провели второй тайм. Но когда приходится бороться еще и против судьи, играть в футбол становится сложно. Это все усложняет», — сказал Рафинья.

При этом он признал, что команде необходимо работать над своими ошибками, добавив, что сегодняшнее судейство просто невозможно оставить без внимания.

Параметры матча и события

Данные

Счет матча

Япония — Бразилия 3:2

Автор заявления

Рафинья Диас (вингер сборной Бразилии)

Действия на поле

Вышел в основном составе, заменен на 71-й минуте

Дисциплинарное взыскание

Получил красную карточку в конце матча — на 90+2-й минуте

Напряженность в конце игры и красная карточка

Напомним, что японцы вырвали победу, забив гол на последних минутах встречи. Рафинья, вышедший в стартовом составе и замененный на 71-й минуте, не сдержал эмоций в концовке игры. На 90+2-й минуте матча судья показал ему красную карточку. Данный инцидент и спорные претензии к судейству вызывают широкие дискуссии среди футбольной общественности и болельщиков.

Как вы считаете, обоснованы ли претензии Рафиньи к судейству, или поражение бразильцев — результат исключительно их собственных ошибок? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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