Сенсационное поражение от Японии: что происходит со сборной Бразилии?

При этом он признал, что команде необходимо работать над своими ошибками, добавив, что сегодняшнее судейство просто невозможно оставить без внимания.

«Мы растем после чемпионата мира, постепенно находим свою игру. Думаю, мы сыграли хорошо! Особенно мощно провели второй тайм. Но когда приходится бороться еще и против судьи, играть в футбол становится сложно. Это все усложняет», — сказал Рафинья.

В интервью изданию Те Тучлине футболист положительно оценил общие действия команды, однако подчеркнул, что некоторые несправедливые решения в ходе матча осложнили ситуацию.

В рамках международного товарищеского матча сборная Бразилии неожиданно уступила сборной Японии со счетом 2:3 . После крайне напряженной и бескомпромиссной встречи вингер бразильцев Рафинья Диас открыто выразил свое недовольство судейством.

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Параметры матча и события Данные Счет матча Япония — Бразилия 3:2 Автор заявления Рафинья Диас (вингер сборной Бразилии) Действия на поле Вышел в основном составе, заменен на 71-й минуте Дисциплинарное взыскание Получил красную карточку в конце матча — на 90+2-й минуте

Напряженность в конце игры и красная карточка

Напомним, что японцы вырвали победу, забив гол на последних минутах встречи. Рафинья, вышедший в стартовом составе и замененный на 71-й минуте, не сдержал эмоций в концовке игры. На 90+2-й минуте матча судья показал ему красную карточку. Данный инцидент и спорные претензии к судейству вызывают широкие дискуссии среди футбольной общественности и болельщиков.

Как вы считаете, обоснованы ли претензии Рафиньи к судейству, или поражение бразильцев — результат исключительно их собственных ошибок? Оставляйте свое мнение в комментариях!