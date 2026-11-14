Япония — Бразилия 3:2: «Самураи» победили легендарного соперника, сотворив сенсацию

В рамках международного товарищеского матча национальная сборная Бразилии, один из грандов мирового футбола, вышла на поле против сборной Японии. Болельщики стали свидетелями напряженного противостояния, богатого на голы и бескомпромиссную борьбу. Встреча неожиданно завершилась победой японцев со счетом 3:2.

Напряженный матч, богатый на голы

С самого начала игры обе команды демонстрировали активный атакующий футбол. Игроки сборной Японии эффективно воспользовались своими шансами и открыли счет. В ходе встречи свои имена на табло записали «самураи» Кубо (15-я минута), Накамура (19-я минута) и Сакамото (90+1-я минута), забивший в концовке матча.

В составе сборной Бразилии нападающий Винисиус Жуниор продемонстрировал высокое мастерство, оформив дубль (33-я и 75-я минуты). Однако в этой драме из пяти голов дисциплина японцев в обороне и точность в атаке принесли им победу.