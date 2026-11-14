Япония — Бразилия 3:2: «Самураи» победили легендарного соперника, сотворив сенсацию

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Япония — Бразилия 3:2: «Самураи» победили легендарного соперника, сотворив сенсацию

В рамках международного товарищеского матча национальная сборная Бразилии, один из грандов мирового футбола, вышла на поле против сборной Японии. Болельщики стали свидетелями напряженного противостояния, богатого на голы и бескомпромиссную борьбу. Встреча неожиданно завершилась победой японцев со счетом 3:2.

Напряженный матч, богатый на голы

С самого начала игры обе команды демонстрировали активный атакующий футбол. Игроки сборной Японии эффективно воспользовались своими шансами и открыли счет. В ходе встречи свои имена на табло записали «самураи» Кубо (15-я минута), Накамура (19-я минута) и Сакамото (90+1-я минута), забивший в концовке матча.

В составе сборной Бразилии нападающий Винисиус Жуниор продемонстрировал высокое мастерство, оформив дубль (33-я и 75-я минуты). Однако в этой драме из пяти голов дисциплина японцев в обороне и точность в атаке принесли им победу.

Детали матча

Информация

Статус матча

Международный товарищеский матч

Счет

Япония — Бразилия 3:2

Голы Японии

Кубо (15'), Накамура (19'), Сакамото (90+1')

Голы Бразилии

Винисиус Жуниор (33', 75')

Составы и замены на поле

По ходу игры оба тренера провели множество замен с целью протестировать составы:

  • Вышедшие в составе Японии: Судзуки З., Накано С. (Сугавара Ю. 62), Сэко А., Матида К. (Итакура К. 86), Ито Х. (Судзуки Дз. 86), Танака А. (Сано К. 86), Камада Д. (Минамино Т. 72), Доан Р. (к) (Сакамото Т. 72), Накамура К. (Ито Дз. 72), Маэда Д. (Огава К. 72), Кубо Т. (Сано К. 62).

  • Вышедшие в составе Бразилии: Педро Мориско, Уэсли Франка (Вандерсон 78), Кунья (Жонатан Жезус 58), Габриэл, Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс, Андре Сантос (Жоао Гомес 79), Андре (Марлон Гомес 58), Эстеван (Алиссон 58), Рафинья (к) (Эндрик 71), Винисиус Жуниор.

Эта победа в очередной раз доказала огромный рост представителей азиатского футбола на мировой арене за последние годы и их высокий потенциал.

Как вы считаете, является ли такая победа сборной Японии над Бразилией закономерной, или бразильцы не смогли показать свою игру? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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