Незаконная букмекерская сеть в Ташкенте: как поймали этих киберпреступников?
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- В результате оперативных мероприятий в городе Ташкенте были раскрыты крупные киберпреступные группировки, занимавшиеся незаконными букмекерскими конторами и отмыванием денег.
- Установлено, что 52 задержанных в одной из квартир в Мирабадском районе совершили оборот криптоактивов на сумму 576 тысяч долларов США.
- Правоохранительными органами были изъяты 110 тысяч долларов США, 71 ноутбук, 278 телефонов и 3 устройства Starlink в качестве вещественных доказательств.
В результате оперативных мероприятий, проведенных органами по борьбе с киберпреступностью в городе Ташкенте, была раскрыта крупная незаконная сеть. Согласно информации, опубликованной ГУВД столицы, была пресечена деятельность двух крупных киберпреступных группировок, действовавших в городе.
Тайная квартира и миллионные обороты
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была осмотрена квартира, расположенная по 1-му проезду Фергана в Мирабадском районе. Выяснилось, что члены группы арендовали это помещение за 9 тысяч долларов США в месяц и вели скрытую деятельность. Всего в квартире было задержано 52 гражданина.
Данные группы занимались приемом денежных средств для подпольных онлайн-азартных игр и незаконных букмекерских контор, популярных в странах Азии, а также осуществляли транзакции на банковские карты, то есть занимались отмыванием денег. В ходе проверок было установлено, что через них прошел оборот криптоактивов на сумму 576 тысяч долларов США.
Вещественные доказательства и показатели
Количество и детали
Количество задержанных
52 гражданина
Изъятые наличные деньги
110 тысяч долларов США
Количество ноутбуков
71 шт.
Количество телефонов
278 шт.
Устройства Starlink
3 устройства спутникового интернета
Структура преступной группы и правовые меры
Согласно данным следствия, в обеих группах обязанности были четко распределены: в их структуре действовали руководитель, управляющий, операторы и охранники.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение законодательства о криптоактивах), в настоящее время правоохранительные органы продолжают активные следственные действия.
Как вы считаете, какие еще меры необходимо принять для предотвращения подобных скрытых преступлений в сфере цифровых технологий и криптоактивов? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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