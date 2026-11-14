Незаконная букмекерская сеть в Ташкенте: как поймали этих киберпреступников?

В результате оперативных мероприятий, проведенных органами по борьбе с киберпреступностью в городе Ташкенте, была раскрыта крупная незаконная сеть. Согласно информации, опубликованной ГУВД столицы, была пресечена деятельность двух крупных киберпреступных группировок, действовавших в городе.

Тайная квартира и миллионные обороты

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была осмотрена квартира, расположенная по 1-му проезду Фергана в Мирабадском районе. Выяснилось, что члены группы арендовали это помещение за 9 тысяч долларов США в месяц и вели скрытую деятельность. Всего в квартире было задержано 52 гражданина.

Данные группы занимались приемом денежных средств для подпольных онлайн-азартных игр и незаконных букмекерских контор, популярных в странах Азии, а также осуществляли транзакции на банковские карты, то есть занимались отмыванием денег. В ходе проверок было установлено, что через них прошел оборот криптоактивов на сумму 576 тысяч долларов США.