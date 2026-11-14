Незаконная букмекерская сеть в Ташкенте: как поймали этих киберпреступников?

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Незаконная букмекерская сеть в Ташкенте: как поймали этих киберпреступников?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В результате оперативных мероприятий в городе Ташкенте были раскрыты крупные киберпреступные группировки, занимавшиеся незаконными букмекерскими конторами и отмыванием денег.
  • Установлено, что 52 задержанных в одной из квартир в Мирабадском районе совершили оборот криптоактивов на сумму 576 тысяч долларов США.
  • Правоохранительными органами были изъяты 110 тысяч долларов США, 71 ноутбук, 278 телефонов и 3 устройства Starlink в качестве вещественных доказательств.

В результате оперативных мероприятий, проведенных органами по борьбе с киберпреступностью в городе Ташкенте, была раскрыта крупная незаконная сеть. Согласно информации, опубликованной ГУВД столицы, была пресечена деятельность двух крупных киберпреступных группировок, действовавших в городе.

Тайная квартира и миллионные обороты

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была осмотрена квартира, расположенная по 1-му проезду Фергана в Мирабадском районе. Выяснилось, что члены группы арендовали это помещение за 9 тысяч долларов США в месяц и вели скрытую деятельность. Всего в квартире было задержано 52 гражданина.

Данные группы занимались приемом денежных средств для подпольных онлайн-азартных игр и незаконных букмекерских контор, популярных в странах Азии, а также осуществляли транзакции на банковские карты, то есть занимались отмыванием денег. В ходе проверок было установлено, что через них прошел оборот криптоактивов на сумму 576 тысяч долларов США.

Вещественные доказательства и показатели

Количество и детали

Количество задержанных

52 гражданина

Изъятые наличные деньги

110 тысяч долларов США

Количество ноутбуков

71 шт.

Количество телефонов

278 шт.

Устройства Starlink

3 устройства спутникового интернета

Структура преступной группы и правовые меры

Согласно данным следствия, в обеих группах обязанности были четко распределены: в их структуре действовали руководитель, управляющий, операторы и охранники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение законодательства о криптоактивах), в настоящее время правоохранительные органы продолжают активные следственные действия.

Как вы считаете, какие еще меры необходимо принять для предотвращения подобных скрытых преступлений в сфере цифровых технологий и криптоактивов? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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