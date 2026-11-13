Россия хочет пригласить Дженсена Хуанга на работу: поможет ли опыт основателя NVIDIA

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Россия хочет пригласить Дженсена Хуанга на работу: поможет ли опыт основателя NVIDIA
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  • Депутат Госдумы Антон Горелкин рекомендовал российским технологическим компаниям пригласить на работу основателя NVIDIA Дженсена Хуанга.
  • По мнению депутата, многолетний опыт Хуанга в разработке процессоров и сфере искусственного интеллекта может иметь важное значение для развития российской микроэлектронной промышленности.

В стремлении России к технологическому суверенитету было выдвинуто неожиданное предложение. Депутат Госдумы порекомендовал российским технологическим компаниям рассмотреть кандидатуру основателя NVIDIA Дженсена Хуанга. Речь идет не просто о найме известного руководителя — Россия обсуждает возможность использования его колоссального опыта в разработке процессоров, искусственном интеллекте и полупроводниковой индустрии.

Особенность этой инициативы заключается в том, что Хуанг — человек, превративший NVIDIA в одну из самых могущественных компаний на мировом технологическом рынке. Теперь говорят о том, что его знания и управленческий опыт могут пригодиться России в развитии собственной микроэлектронной промышленности.

Неожиданное предложение от российского депутата

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил местным технологическим компаниям обратить внимание на кандидатуру Дженсена Хуанга.

По мнению депутата, многолетний опыт Хуанга может быть крайне полезен для развития сфер микроэлектроники и искусственного интеллекта в России.

Горелкин оценил его не как обычного топ-менеджера, а как специалиста, который глубоко разбирается в проектировании современных процессоров, организации их производства, формировании глобальных технологических цепочек и развитии индустрии искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что специалистов такого уровня в мире очень мало. Поэтому российские технологические компании не должны упускать возможность сотрудничества с Хуангом.

Опыт, превративший NVIDIA в технологическую империю

Дженсен Хуанг основал компанию NVIDIA в 1993 году и руководил ею более тридцати лет. Под его началом компания превратилась из производителя графических процессоров в одного из лидеров рынка вычислительных ускорителей для ИИ и передовых технологий.

Сегодня чипы NVIDIA широко используются в обучении моделей искусственного интеллекта, обработке больших объемов данных, суперкомпьютерах и высокопроизводительных вычислительных системах.

Главное преимущество Хуанга заключается не только в знании технологий создания процессоров. Он обладает опытом управления процессами от разработки чипов до их массового производства, поставок и формирования всей технологической экосистемы.

Российский депутат подчеркивает, что именно эти знания и навыки могут иметь важное значение для развития микроэлектронной промышленности страны.

«Секреты NVIDIA остаются в компании, но опыт уходит вместе с самим Хуангом»

Антон Горелкин также остановился на важном аспекте предложения. По его мнению, коммерческие секреты и закрытые разработки NVIDIA остаются собственностью компании. Однако личные знания, опыт и управленческое мастерство Хуанга не сможет отобрать ни один совет директоров.

Депутат считает, что потенциальный диалог с Хуангом можно начать с вопроса развития искусственного интеллекта в России.

Здесь основное внимание должно быть направлено не на получение конфиденциальной информации, принадлежащей его бывшей компании, а на использование опыта, накопленного в технологической сфере.

С какими трудностями сталкивается Россия при создании собственных процессоров?

Микроэлектроника является одним из стратегических направлений современной экономики и национальной безопасности. Процессоры — это ключевой компонент компьютеров, серверов, телекоммуникационного оборудования, промышленных систем, военных технологий и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Создание такой продукции не ограничивается только инженерными знаниями. Для этого требуются научные исследования, современная производственная инфраструктура, высокоточное оборудование, квалифицированные специалисты и сложные международные цепочки поставок.

Поэтому привлечение опытного специалиста может дать определенное преимущество. Однако нет гарантии, что приход одного руководителя или инженера позволит развить всю индустрию в короткие сроки.

Основная задача для России заключается не только в проектировании процессоров, но и в их производстве на конкурентоспособном уровне, развитии технологической инфраструктуры и формировании устойчивой школы специалистов.

Пока информации об официальном предложении или переговорах нет

Следует особо отметить, что заявление Антона Горелкина пока остается на уровне политической и технологической инициативы. Информации о том, что со стороны России Дженсену Хуангу было направлено официальное предложение о работе или начаты переговоры, не поступало.

Также не стоит спешить принимать распространившиеся сообщения о возможных изменениях в руководстве NVIDIA как официально подтвержденный факт.

В любом случае, данная инициатива показывает, насколько важное значение в борьбе за современные технологии имеют высококвалифицированные специалисты и их опыт.

Желание России привлечь такого специалиста, как Дженсен Хуанг, к своим технологическим проектам можно оценить как одно из проявлений этой конкуренции. Но чтобы эта идея принесла практический результат, требуются не только само предложение, но и необходимая инфраструктура, инвестиции и технологические возможности.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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