Подозрение в связях с китайским шпионом: глава Nvidia за полчаса потерял 7,4 млрд долларов
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- После того как спецслужбы США начали расследование в отношении главы Nvidia Дженсена Хуанга по подозрению в шпионаже в пользу Китая, миллиардер потерял 7,4 миллиарда долларов за 30 минут.
- После этой новости акции компании подешевели на 5,5%, а состояние Хуанга сократилось до 154,7 миллиардов долларов.
- Из-за этого финансового удара бизнесмен опустился с 8-го на 10-е место в рейтинге Forbes.
Вокруг Дженсена Хуанга, главы компании Nvidia — абсолютного лидера на рынке чипов для искусственного интеллекта, разгорелся неожиданный политический и личный скандал. За первые 30 минут биржевых торгов 9 ноября состояние миллиардера мгновенно сократилось почти на 7,4 миллиарда долларов, составив 154,7 миллиарда долларов. Причиной финансового удара стало громкое расследование, начатое властями США.
Подозрение в шпионаже и резкое падение рынка
Согласно данным журнала Форбес, спецслужбы США начали проверку связей Дженсена Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Пекина. Эта новость, появившаяся в самый разгар технологической и полупроводниковой войны с Китаем, вызвала настоящую панику среди инвесторов.
Как только информация о расследовании распространилась, акции Nvidia упали в цене на 5,5 процента. В результате капитализация компании значительно снизилась, а личные активы генерального директора за один миг обесценились на миллиарды.
Показатель
До скандала
После скандала (9 ноября)
Изменение
Состояние Дженсена Хуанга
~$162,1 млрд
$154,7 млрд
-$7,4 млрд (за первые 30 минут)
Место в рейтинге Форбес
8-е место
10-е место
Снизился на 2 позиции
Цена акций Nvidia
Стабильные торги
Упали на 5,5%
Резкая распродажа на рынке
Основная причина
Рост технологического рынка
Расследование спецслужб США
Подозрение в шпионаже в пользу Китая
«Вовлечение руководителя, являющегося главным символом Кремниевой долины, в геополитические и разведывательные скандалы создало один из крупнейших корпоративных рисков в индустрии искусственного интеллекта».
Потрясения в списке топ-10 миллиардеров
Эта финансовая потеря нанесла прямой удар и по позициям Дженсена Хуанга в мировом рейтинге миллиардеров Форбес. Бизнесмен опустился с 8-го на 10-е место в глобальном списке и оказался под угрозой полного вылета из первой десятки в ближайшие дни.
Nvidia является ключевым предприятием, напрямую связанным с интересами национальной безопасности США в области развития искусственного интеллекта и продаж высокотехнологичных чипов. Поэтому начатая Вашингтоном проверка в отношении главы компании может серьезно повлиять не только на личный статус Хуанга, но и на акции всего технологического сектора.
Как вы считаете, являются ли подобные политические обвинения в адрес руководителей технологических гигантов реальной заботой о национальной безопасности или это давление, направленное на передел рынка? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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