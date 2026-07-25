Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в своем первом посте в Кс призвал не ограничивать искусственный интеллект

·42·Технологии
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в своем первом посте в Кс призвал не ограничивать искусственный интеллект

Основатель и глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг вызвал большой резонанс в технологическом мире своим первым появлением в социальной сети. В своем дебютном посте на платформе Кс (бывший Twitter) он опубликовал открытое письмо, предупреждающее вашингтонскую администрацию от установления чрезмерных ограничений в сфере искусственного интеллекта (AI). Эта инициатива направлена на необходимость защиты моделей с открытым исходным кодом для сохранения технологического лидерства США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хуанг отметил, что открытые модели укрепляют кибербезопасность, ускоряют инновации и распространение знаний, а также обеспечивают технологический суверенитет государств. "Миру одинаково необходимы как передовые закрытые модели, так и перспективные открытые модели", — пишет глава NVIDIA. Эту мысль горячо поддержали и другие гиганты отрасли.

Илон Маск и ошибка 80-х

Глава Tesla и Кс Илон Маск выразил полную поддержку данному заявлению Дженсен Хуанг. Он сравнил текущую ситуацию с борьбой на рынке программного обеспечения в 1980-х годах. Тогда к системам с открытым исходным кодом также относились со скептицизмом, однако именно они стали фундаментом современного интернета. По мнению Маска, преждевременное ограничение искусственного интеллекта может остановить прогресс.

По данным иксбт.ком, это открытое письмо подписали около 25 крупных организаций мира, включая такие компании, как Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity и IBM. В документе указаны три основных столпа развития искусственного интеллекта:

  • Открытые модели расширяют экономические возможности для стартапов и университетов;
  • Предотвращают установление контроля над технологией со стороны нескольких фирм и усиливают здоровую конкуренцию;
  • Повышают безопасность, предоставляя большому числу исследователей возможность проверять код и устранять уязвимости.

Фундамент суверенитета и инноваций

Авторы письма также защитили практику «дистилляции» — метода обучения одной модели на основе результатов другой. Хотя споры по этому поводу продолжаются, специалисты считают это не воровством, а законным методом исследования. Этот способ играет важную роль в повышении эффективности новых моделей.

Системы с открытым исходным кодом не просто снижают стоимость программного обеспечения, но и создали общую базу знаний для поколения инженеров и предпринимателей. Открытость AI моделей крайне важна и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, поскольку это позволяет местным программистам создавать свои продукты, используя технологии мирового стандарта.

В заключение стоит отметить, что это выступление NVIDIA и других технологических лидеров имеет решающее значение для будущего искусственного интеллекта. Если правительства установят жесткие ограничения, это может замедлить процесс цифровой трансформации не только в США, но и по всему миру.

NVIDIAJensen HuangИлон МаскИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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