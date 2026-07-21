Кожаная куртка главы NVIDIA Дженсена Хуанга продана на аукционе почти за 1 миллион долларов

·46·Технологии
Кожаная куртка главы NVIDIA Дженсена Хуанга продана на аукционе почти за 1 миллион долларов

Кожаная куртка одного из самых влиятельных людей в мире технологий, основателя и главы корпорации NVIDIA Дженсена Хуанга, ставшая символом его уникального стиля, была продана на аукционе Сотебй'с по неожиданно высокой цене. Эта продажа вызвала большой резонанс не только среди поклонников технологий, но и среди коллекционеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот предмет одежды от бренда Том Ford с личной подписью Дженсена Хуанга в итоге был оценен в 960 000 долларов США. По первоначальным оценкам, максимальная стоимость лота должна была составить около 60 000 долларов, однако итоговая сумма превысила ожидания в 16 раз.

По данным иксбт.ком, в аукционе приняли участие 65 покупателей, которые вели между собой острую конкурентную борьбу. Кожаные куртки Дженсена Хуанга уже много лет являются его визитной карточкой, и он появляется в них почти на всех крупных презентациях, включая демонстрацию новых чипов NVIDIA.

Благотворительные цели и технологическое сравнение

Представители Сотебй'с отметили, что все средства, вырученные от продажи, будут направлены на благотворительность. В частности, эти деньги пойдут на финансирование специальных стипендий, грантов и резидентских программ для специалистов, работающих в сферах технологий, науки, культуры и различных инновационных отраслях.

Если сравнивать эту цену с технологической точки зрения, то на сумму, уплаченную за одну куртку, сегодня можно приобрести около 250 единиц одной из самых мощных и дорогих видеокарт на рынке — модели GeForce RTX 5090. Это наглядно демонстрирует, насколько высокой ценностью обладает данный лот.

Пока информация о том, кто именно приобрел этот уникальный экспонат, не разглашается. Покупатель предпочел сохранить анонимность. Стоит также отметить, что компания NVIDIA под руководством Дженсена Хуанга после бума AI лидирует в рейтинге самых дорогих компаний мира.

В Узбекистане продукция NVIDIA, особенно видеокарты серии GeForce, очень популярна среди геймеров и графических дизайнеров. Продажа личной вещи Дженсена Хуанга по такой цене еще раз подтвердила, что он является не только бизнесменом, но и настоящей иконой современного мира технологий.

NVIDIAJensen HuangАукционТехнологииGeForce
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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