Зеленский неожиданно вышел на связь и выразил согласие с соглашением, объявленным Трампом

·134·Мир
Зеленский неожиданно вышел на связь и выразил согласие с соглашением, объявленным Трампом

После того как президент США Дональд Трамп выступил с призывами о смене власти в Украине, Владимир Зеленский, не появлявшийся в медиапространстве в течение суток, неожиданно выступил с официальным видеообращением. Украинский лидер, выступавший из своего рабочего кабинета на улице Банковой в Киеве, заявил о полной готовности Киева присоединиться к инициированному Трампом «энергетическому перемирию» с Россией.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили все необходимые директивы и приказы не наносить удары по российским энергетическим объектам.

«Хорошая новость для всех»: условия и позиция Зеленского

В своем обращении, опубликованном в официальном Телеграм-канале, Зеленский дал следующую оценку инициативе Вашингтона:

  • Готовность к энергетическому перемирию: «Сегодня президент Соединенных Штатов сообщил о достижении энергетического перемирия. Это хорошая новость для всех, и крайне важно, чтобы она воплотилась в реальность. Украина готова не наносить удары по российскому энергетическому сектору», — подчеркнул он;

  • Принцип взаимности: Украинская сторона выражает надежду, что это перемирие не будет односторонним, и Россия, в свою очередь, также не станет атаковать украинскую энергосистему, а президент США полностью поддержит этот процесс;

  • Четкие приказы армии: «Вооруженные силы Украины получили все соответствующие приказы. Мы ждем деталей американского диалога с Россией, а также того, что Владимир Путин выполнит именно то, о чем говорил президент США Дональд Трамп», — добавил Зеленский.

Точка в таинственном молчании: откуда было записано обращение?

Это выступление временно пресекло многочисленные слухи вокруг Киева:

  • Выход из рабочего кабинета: Судя по кадрам видеозаписи, Зеленский выступал не в бункере или за рубежом, как сообщалось ранее, а находясь в своей резиденции на улице Банковой в центре Киева;

  • Первый шаг после заявления Трампа: Ранее Дональд Трамп выступил с резким заявлением о том, что «Киеву нужен новый лидер, способный договариваться», после чего традиционное ежедневное обращение Зеленского не вышло, из-за чего начали распространяться предположения о его исчезновении.

Тот факт, что Киев отдал распоряжение прекратить атаки на российские нефтегазовые и энергетические структуры, означает, что договоренности между Вашингтоном и Москвой при посредничестве Дональда Трампа переходят в практическую фазу.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампЭнергетическое перемириеВооруженные силы Украины
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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