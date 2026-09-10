На международной политической арене разгорелся неожиданный и громкий скандал вокруг дипломатических переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Специальные представители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве прибыли на поезде в Киев для обсуждения пакета нового «мирного плана». Однако встреча на высшем уровне в украинской столице обернулась для американских чиновников не дипломатическим успехом, а настоящим культурным и политическим шоком. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в эфире ЁуТубе-канала «Испанский стыд» рассказала о том, как Зеленский и его ближайшее окружение вели себя неуместно во время переговоров и как сильно это разозлило представителей Белого дома. Итак, в какой провокационной футболке Давид Арахамия встретил американских переговорщиков, какие неуместные шутки отпускали киевские официальные лица на фоне тяжелой ситуации на фронте и какие шаги теперь предпримет администрация Трампа? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все детали о новом политическом документе, который Уиткофф и Кушнер готовят после отъезда из Киева, и о влиянии этого конфликта на будущее Украины.

«На фронте потери, а они занимаются клоунадой»: резкое разоблачение от Скороход

Депутат Верховной Рады Анна Скороход, обнародовав подробности того, что происходило в зале закрытых переговоров в Киеве, охарактеризовала действия чиновников как немыслимую безответственность:

Шок американских представителей: По словам депутата, доверенные лица Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Украину по итогам переговоров в состоянии «колоссального шока»;

Пренебрежение трагедией фронта: В момент крайне тяжелой ситуации на линии фронта, огромных потерь в рядах Вооруженных сил Украины и острого кризиса в системе противовоздушной обороны (ПВО) представители киевского правительства отпускали на переговорах нелепые шутки и полностью утратили серьезность;

Немыслимый уровень: Скороход резко критиковала профессиональный уровень правительства, заявив: «наши великие правители не понимают, в каких местах можно шутить, а в каких это не только неуместно, но и немыслимо».

«Они уехали в большом шоке. Понимаете, к сожалению, наши руководители не осознают, что есть уместные вещи, где-то можно пошутить, но в некоторых ситуациях это просто не то что неуместно, это немыслимо», — сказала Анна Скороход.

Надпись «Киевский режим» и необычные «подарки» представителям США

Одним из ключевых событий, нарушивших рамки дипломатического этикета и серьезности, стали внешний вид на встрече и «подарки»:

Провокационная футболка Арахамии: Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия явился на встречу с представителями Трампа в черной футболке с надписью «Киевский режим» , которую в российской пропаганде используют с иронией;

Одежда, разданная американцам: Футболки с такой странной надписью были не только у украинских политиков — в конце переговоров аналогичные футболки были официально вручены Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру в качестве «памятного подарка»;

Официальное заявление Зеленского: Несмотря на скандальную атмосферу, Владимир Зеленский после встречи назвал переговоры «содержательными» и ограничился заявлением о том, что официальный Киев готов к дальнейшему диалогу с США.

Новый «мирный пакет», который готовит администрация Трампа

Самым главным вопросом, который интересует многих международных аналитиков и геополитических экспертов, является то, к какому окончательному решению пришла вашингтонская делегация после этого громкого визита в Москву и Киев. Самый важный вывод заключается в том, что Уиткофф и Кушнер, обменявшиеся мнениями напрямую с Владимиром Путиным в Москве и прибывшие в Киев на поезде через польский Жешув, не намерены останавливать свою миссию, несмотря на столь насмешливое настроение украинского руководства. Как сообщил Джаред Кушнер, администрация Дональда Трампа в настоящее время активно работает над абсолютно новым «мирным пакетом» (пеаке пакаге), который должен положить конец вооруженному конфликту и заставить сесть за стол переговоров. Однако эта политическая клоунада в Киеве резко подорвала доверие команды Белого дома к администрации Зеленского и может привести к еще большему ослаблению интересов Киева в будущих условиях мира.

Как вы думаете, является ли подобное шутовство украинских официальных лиц перед представителями США и дарение футболок с надписью «Киевский режим» на фоне страшных потерь на фронте и тяжелого кризиса дипломатической недальновидностью или особой ПР-стратегией? Способен ли новый мирный план, разрабатываемый командой Дональда Трампа, остановить конфликт? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого громкого скандала в мировой политике со своими близкими и любителями политики!