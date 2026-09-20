В Китае зажженная девушкой пиротехника взорвалась рядом с ней (видео)

В Китае девушка, зажегшая пиротехническое изделие на мосту, испугалась неожиданного взрыва. Видео инцидента распространяется в социальных сетях.

На видео видно, как девушка поджигает пиротехнику на мосту, после чего рядом с ней происходит сильная вспышка и взрыв. Девушка же от испуга отпрыгнула назад.

Пока нет достоверной информации о том, когда и в каком именно регионе Китая было снято видео, а также пострадала ли девушка в результате происшествия.

Данное видео распространилось в соцсетях и привлекает внимание пользователей.