В Китае зажженная девушкой пиротехника взорвалась рядом с ней (видео)
В Китае девушка, зажегшая пиротехническое изделие на мосту, испугалась неожиданного взрыва. Видео инцидента распространяется в социальных сетях.
На видео видно, как девушка поджигает пиротехнику на мосту, после чего рядом с ней происходит сильная вспышка и взрыв. Девушка же от испуга отпрыгнула назад.
Пока нет достоверной информации о том, когда и в каком именно регионе Китая было снято видео, а также пострадала ли девушка в результате происшествия.
Данное видео распространилось в соцсетях и привлекает внимание пользователей.
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