Блогер, пытавшийся плакать 100 часов, временно ослеп

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Блогер, пытавшийся плакать 100 часов, временно ослеп

Нигерийский комик и активист социальных сетей попытался непрерывно плакать в течение 100 часов, чтобы установить мировой рекорд. Однако парень, заставлявший себя плакать несколько часов подряд, столкнулся с неожиданными последствиями. По его словам, во время эксперимента он временно потерял зрение, и это состояние длилось около 45 минут.

Тембу Дэниел, известный в Instagram под ником «237_товнкрер», решил установить необычный рекорд, соответствующий его псевдониму. Его целью было установить мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному плачу в течение 100 часов.

Нигерийский парень начал этот необычный марафон 9 июля. Однако всего через шесть часов после начала запланированного 100-часового испытания он был вынужден временно прервать его из-за неожиданных негативных последствий.

Как выяснилось, принуждение себя к непрерывному плачу в течение нескольких часов отразилось на здоровье Тембу. У него наблюдались головная боль, отек глаз и общая припухлость лица. Но самым тревожным моментом стало состояние его зрения. По словам парня, он частично ослеп примерно на 45 минут.

«Мне пришлось пересмотреть свою стратегию и снизить интенсивность плача», — сказал Дэниел, известный своими выступлениями в интернете, в интервью изданию BBC. При этом он подчеркнул, что не хотел, чтобы возникшие трудности стали препятствием на пути к его цели.

Тем не менее, пока неизвестно, удалось ли Тембу на самом деле плакать непрерывно в течение 100 часов. Поскольку на нескольких видео, опубликованных на его странице в Instagram, таймер показывал лишь 2 часа 9 минут и 5 часов 54 минуты. Этого недостаточно, чтобы подтвердить полное завершение установленного срока.

Интересно, что в начале этого месяца африканский блогер разместил на своей странице в Instagram специальное объявление о том, что пытается установить рекорд. В нем использовался логотип Книги рекордов Гиннесса. Однако на самом деле Дэниел не связывался с представителями Гиннесса по поводу своего необычного марафона плача.

Возможно, это было правильное решение для него. Причина в том, что знаменитая организация отреагировала на инициативу блогера и заявила, что официально не отслеживает подобные рекорды.

«Чтобы прояснить некоторые слухи, распространяющиеся в последнее время: мы никогда не отслеживаем рекорды по самому продолжительному марафону плача», — сообщила организация Гиннесса в социальной сети Кс.

Таким образом, хотя не подтверждено, что Тембу Дэниел достиг своей 100-часовой цели, его попытка привлекла больше внимания, чем ожидалось. Необычная инициатива появилась в заголовках международных СМИ и быстро распространилась в социальных сетях.

Так эта попытка, казавшаяся простой, но преследовавшая очень необычную цель, вызвала большой резонанс в интернете. Однако случай также показал, что попытки долго плакать могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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