Сказка о Рапунцель ожила: блогер превратила свой дом в волшебную башню и привлекла внимание многих (видео)

Американская блогер Микара Тьюерс привлекла к себе внимание в социальных сетях, подготовив необычный и креативный костюм ко Дню всех святых (Хэллоуину). Она не только воплотила образ Рапунцель из диснеевского мультфильма, но и воссоздала во дворе своего дома башню, в которой жила героиня.

Главной идеей блогера было передавать детям сладости с помощью длинных волос Рапунцель. Для этого она привязала к косе небольшую корзинку и украсила её гирляндами. Когда дети приходили за сладостями, корзинка опускалась сверху вниз.

Микара Тьюерс регулярно показывала процесс подготовки на своих страницах в социальных сетях. Ей помогал муж, скульптор Ден Чудзински. Он перевоплотился в образ Флина Райдера. А другая женщина исполнила роль матушки Готель, приемной матери Рапунцель из сказки.

Фасад башни был изготовлен из строительного пенопласта и установлен у входа в дом. Чтобы дополнить образ Рапунцель, блогер использовала длинный парик, украшенный искусственными цветами.

Одна из местных жительниц опубликовала видео праздника, организованного во дворе, назвав его «воспоминаниями о Хэллоуине на всю жизнь».

Микара Тьюерс, живущая в городе Финдли, штат Огайо, известна созданием необычных и сложных костюмов, в частности, нарядов диснеевских принцесс. На её ЁуТубе-канал подписано более 2,7 миллиона человек.