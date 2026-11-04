Кровавый хайп на свадьбе: в Пакистане на свадьбе звезды TikTok погибли 2 человека (видео)
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- В городе Сиалкот в Пакистане массовая давка на предсвадебном мероприятии звезды TikTok Ансера Махмуда привела к гибели двух человек и травмам около 20 человек.
- Блогер пообещал пришедшим на стадион через социальные сети 20 миллионов пакистанских рупий, автомобиль и 50 мотоциклов.
- В результате этих обещаний возникла неуправляемая толпа.
В городе Сиалкот пакистанской провинции Пенджаб ужасная давка и беспорядки, произошедшие в преддверии свадьбы популярной звезды TikTok Ансера Махмуда (известного в сети под псевдонимом Мр Патло / Мр Паттло), закончились гибелью двух человек и тяжелыми травмами около 20 человек.
Массовые призывы в интернете и обещания ценных призов привели к тому, что церемония вышла из-под контроля и обернулась массовой трагедией. Блогер и организаторы мероприятия были задержаны.
200 тысяч долларов, автомобиль и 50 мотоциклов: что привлекло толпу?
Причиной инцидента стало то, что блогер через социальные сети пригласил людей на свадебную церемонию, пообещав ценные призы:
Обещания сенсационных подарков: Мр Патло пригласил своих подписчиков на предсвадебное мероприятие, которое должно было пройти на стадионе «Фараз Спортс», пообещав присутствующим в общей сложности 20 миллионов пакистанских рупий (около 211 тысяч долларов США) наличными, легковой автомобиль, 50 мотоциклов и дорогие смартфоны;
Жажда бесплатной еды и призов: После громкого объявления тысячи граждан со всей провинции начали стекаться к территории стадиона.
Открытие ворот и неуправляемая толпа: что говорят свидетели?
Управлять огромной массой людей, собравшихся на стадионе, оказалось невозможно:
Призывы и массовое давление: По словам свидетелей, после того как ворота стадиона открылись и со сцены собравшихся призвали заходить внутрь, люди начали давить друг друга, прорываясь на территорию;
Отсутствие безопасности: Из-за того, что меры безопасности на территории не были организованы должным образом, полиция и силы безопасности полностью потеряли контроль;
Погибшие и пострадавшие: В результате сильной давки двое граждан по имени Рехан и Адиль скончались на месте происшествия. Еще около 20 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Уголовное дело и оправдания блогера на допросе
После трагедии правоохранительные органы приняли жесткие меры:
Аресты: Местная полиция возбудила уголовное дело по статьям о незаконной организации мероприятия и причинении смерти по неосторожности. Блогер Ансер Махмуд и организаторы мероприятия были задержаны;
Попытка переложить вину на полицию: Во время допроса блогер пытался оправдаться тем, что в момент инцидента его не было на стадионе, и переложить вину на полицию, которая не смогла обеспечить безопасность;
Позиция властей: Представители правительства заявили, что блогеру было выдано разрешение только на проведение частной церемонии в закрытом помещении, а массовое шоу и хайп на стадионе были полностью незаконными.
Это событие еще раз показало, к каким тяжелым последствиям может привести погоня за аудиторией в социальных сетях и «хайпом» при несоблюдении норм безопасности.
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