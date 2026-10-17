В Индии у 16-летнего подростка вырос зуб на веке

·69·Мир
В Индии у 16-летнего подростка вырос зуб на веке

В Индии врачи обнаружили зуб, выросший в верхней части глазницы 16-летнего подростка. В результате необычного состояния у него опухло левое веко, а через несколько месяцев из-под кожи показались два остроконечных предмета, похожих на зубы. Об этом сообщает издание Медикал Даилй.

Как выяснилось, подросток обратился в глазную больницу Аравинд в городе Мадурай. Опухоль была безболезненной, однако после того, как из-под кожи появились твердые тела, специалисты занялись выяснением причин этого явления.

С помощью хирургических инструментов зуб удаляется из века глаза.

Сначала врачи связывали это состояние с опухолью, которая может содержать такие ткани, как зубы или волосы, либо с инородным телом, попавшим в веко. Однако компьютерная томография показала, что в верхней части глазницы вырос один зуб.

Как оказалось, два остроконечных предмета, вышедших из-под кожи, были не отдельными зубами, а частями одного зуба. Врачи успешно удалили его.

На компьютерной томографии черепа запечатлены инородное тело в глазнице и повреждение.

Научный отчет об этом случае был сначала опубликован в интернете, а затем вышел в журнале Офталмологй. По словам врача Меганы Танвар, это первый и единственный зарегистрированный случай роста эктопического зуба в верхней части глазницы.

МадурайГлазная больница АравиндЭктопический зубMedical Daily
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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