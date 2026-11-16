В Газе 260 младенцев родились с врожденными пороками развития

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В Газе 260 младенцев родились с врожденными пороками развития

По данным Министерства здравоохранения Газы, за первые девять месяцев 2026 года среди новорожденных в регионе было зафиксировано 260 случаев врожденных пороков развития.

Министерство объясняет рост числа этих случаев применением Израилем запрещенного международным правом оружия, а также химических и токсичных веществ.

Палестинские власти считают, что такие вещества могут негативно влиять на окружающую среду, качество воздуха и здоровье беременных женщин. Они выражают обеспокоенность тем, что последствия этого представляют угрозу не только для нынешнего населения, но и для будущих поколений.

В то же время прямая причинно-следственная связь между ростом числа врожденных пороков и конкретными видами оружия или химикатов пока не подтверждена независимыми научными исследованиями.

Таким образом, хотя приведенные цифры вызывают серьезную обеспокоенность ситуацией в Газе, для установления точных причин пороков и факторов, повлиявших на них, необходимы дополнительные научные экспертизы.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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