В России в тканях глаза мужчины проросло семя растения

В Якутии (Россия) врачи удалили из глаза 42-летнего мужчины проросшее семя растения. Семя оставалось в глазу мужчины почти четыре месяца.

Как сообщают местные издания, летом Максим Слепцов находился в лесу в Абыйском районе, когда ветка дерева попала ему в глаз. После этого глаз покраснел и начал воспаляться. Хотя мужчина удалил попавшую в глаз щепку, мелкое семя осталось внутри тканей.

В течение следующих четырех месяцев его беспокоили боль, воспаление, головные боли и повышение внутриглазного давления. В конце концов он обратился в Республиканскую офтальмологическую больницу в Якутске.

В ходе обследования врачи обнаружили, что семя проросло и пустило корень под тонкой оболочкой, покрывающей белую часть глаза. Офтальмолог Елизавета Карпова под местной анестезией удалила его с помощью инъекционной иглы. Длина корня достигла примерно 3 миллиметров.

Врач отметила, что при отсутствии своевременного лечения это могло привести к образованию язвы на роговице и даже к потере зрения. После операции состояние мужчины улучшилось, головные боли прошли.