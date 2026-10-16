В Австралии участились нападения летучих мышей: предупредили об опасном вирусе

Власти Австралии предупреждают жителей не приближаться к летучим мышам и не трогать их. Причиной тому стало увеличение числа случаев укусов и царапин со стороны животных. Специалисты напоминают, что в таких ситуациях существует риск заражения австралийским лиссавирусом летучих мышей (Аустралиан бат лйссавирус).

По данным департамента здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, с 28 сентября по 10 октября в северной части региона 43 человека подверглись укусам или царапинам со стороны летучих мышей. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 10 таких случаев.

Сообщается, что инциденты были зафиксированы в регионах Хантер, Мид-Норт-Кост, Северный Новый Южный Уэльс и Сентрал-Кост. Австралийский лиссавирус близок к вирусу бешенства и вызывает у человека тяжелое заболевание, которое может привести к летальному исходу. Эффективного метода лечения после появления симптомов болезни не существует. Однако своевременная медицинская помощь после возможного контакта с вирусом, включая необходимую вакцинацию и другие профилактические меры, может предотвратить заболевание.

Директор отдела защиты здоровья департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса Кейра Глазго подчеркнула, что любая летучая мышь может быть носителем вируса.

По ее словам, передача вируса людям происходит редко, но укус или царапина зараженного животного представляют серьезную опасность. Поэтому важно избегать прямого контакта с летучими мышами.