В Нидерландах открылась первая в мире «ферма» без животных

В Нидерландах начала работу первая в мире ферма, специализирующаяся на выращивании мяса в лабораторных условиях. Здесь мясо получают не от живых животных, а путем культивирования коровьих клеток в специальных биореакторах.

Специалисты отмечают, что вкус и структура мяса, выращенного таким способом, практически не отличаются от традиционного. Кроме того, можно контролировать содержание белков, жиров и углеводов в продукте.

Главное преимущество проекта заключается в том, что при производстве мяса отпадает необходимость в забое животных. Также ожидается, что в будущем эта технология станет дешевле традиционного животноводства.

В настоящее время ферма работает в тестовом режиме. Выход на полную мощность запланирован на 2028 год.