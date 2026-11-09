Садыр Жапаров заявил, что без заводов Кыргызстан не превратить в Сингапур

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе открытой встречи с жителями Чуйской области в резкой форме подчеркнул, что без промышленных предприятий и новых производственных мощностей страну невозможно превратить в современное, экономически развитое государство.

На встрече в городе Кара-Балта один из местных жителей заявил, что из-за деятельности крупного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Джунда» ухудшается экология, а среди населения участились проблемы со здоровьем, такие как аллергия, выпадение волос и повышение артериального давления, потребовав закрыть стратегическое предприятие или усилить системы фильтрации.

«Я не волшебник»: отказ президента и аргументы

Глава государства категорически отверг предложение о закрытии стратегического промышленного объекта, ответив на вопрос с точки зрения глобальной экономики и интересов государства:

Требование большинства — промышленность и рабочие места: «Мы не можем увеличить количество заводов, а вы предлагаете их закрыть. 90 процентов народа уже шесть лет просят: “Стройте заводы и фабрики, дайте работу, превратите нас в Сингапур”. Если я не буду строить заводы, как я это сделаю? Я ведь не волшебник…», — отметил Жапаров;

Фактор энергетической независимости: Завод «Джунда», работающий с 2011 года, является одним из опорных объектов в обеспечении Кыргызстана горюче-смазочными материалами. Президент напомнил, что достижение топливной независимости является основой государственной безопасности;

Будут построены еще 2 новых нефтезавода: В целях полного устранения внешней зависимости страны от импорта топлива планируется строительство еще двух таких крупных заводов на севере (в районе Токмака/Кемина) и на юге.

Экология и компромисс: как будет решаться проблема?

Президент не стал полностью отрицать экологические опасения и выдвинул ряд компромиссных решений по защите здоровья населения, не закрывая предприятие:

Направление Принимаемые меры Ожидаемый результат Медицинская экспертиза Проведение глубоких клинических обследований здоровья населения Определение реального негативного воздействия завода на организм человека Возможность переноса предприятия Если медицинские заключения докажут вред, перенос завода подальше от населенных пунктов Устранение угрозы при сохранении промышленного потенциала Создание зеленого пояса Посадка множества деревьев вокруг завода на основе системы капельного орошения Снижение вредных газов и пыли, очистка воздуха

Заявление Садыра Жапарова наглядно продемонстрировало политику жесткого баланса между индустриализацией и экологической безопасностью в Кыргызстане. Руководство страны показывает, что, ставя во главу угла рабочие места и экономическую независимость, оно намерено идти по пути улучшения экологических стандартов через модернизацию.