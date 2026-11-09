Садыр Жапаров заявил, что без заводов Кыргызстан не превратить в Сингапур

·9·Мир
Садыр Жапаров заявил, что без заводов Кыргызстан не превратить в Сингапур

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе открытой встречи с жителями Чуйской области в резкой форме подчеркнул, что без промышленных предприятий и новых производственных мощностей страну невозможно превратить в современное, экономически развитое государство.

На встрече в городе Кара-Балта один из местных жителей заявил, что из-за деятельности крупного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Джунда» ухудшается экология, а среди населения участились проблемы со здоровьем, такие как аллергия, выпадение волос и повышение артериального давления, потребовав закрыть стратегическое предприятие или усилить системы фильтрации.

«Я не волшебник»: отказ президента и аргументы

Глава государства категорически отверг предложение о закрытии стратегического промышленного объекта, ответив на вопрос с точки зрения глобальной экономики и интересов государства:

  • Требование большинства — промышленность и рабочие места: «Мы не можем увеличить количество заводов, а вы предлагаете их закрыть. 90 процентов народа уже шесть лет просят: “Стройте заводы и фабрики, дайте работу, превратите нас в Сингапур”. Если я не буду строить заводы, как я это сделаю? Я ведь не волшебник…», — отметил Жапаров;

  • Фактор энергетической независимости: Завод «Джунда», работающий с 2011 года, является одним из опорных объектов в обеспечении Кыргызстана горюче-смазочными материалами. Президент напомнил, что достижение топливной независимости является основой государственной безопасности;

  • Будут построены еще 2 новых нефтезавода: В целях полного устранения внешней зависимости страны от импорта топлива планируется строительство еще двух таких крупных заводов на севере (в районе Токмака/Кемина) и на юге.

Экология и компромисс: как будет решаться проблема?

Президент не стал полностью отрицать экологические опасения и выдвинул ряд компромиссных решений по защите здоровья населения, не закрывая предприятие:

Направление

Принимаемые меры

Ожидаемый результат

Медицинская экспертиза

Проведение глубоких клинических обследований здоровья населения

Определение реального негативного воздействия завода на организм человека

Возможность переноса предприятия

Если медицинские заключения докажут вред, перенос завода подальше от населенных пунктов

Устранение угрозы при сохранении промышленного потенциала

Создание зеленого пояса

Посадка множества деревьев вокруг завода на основе системы капельного орошения

Снижение вредных газов и пыли, очистка воздуха

Заявление Садыра Жапарова наглядно продемонстрировало политику жесткого баланса между индустриализацией и экологической безопасностью в Кыргызстане. Руководство страны показывает, что, ставя во главу угла рабочие места и экономическую независимость, оно намерено идти по пути улучшения экологических стандартов через модернизацию.

Садыр ЖапаровНефтеперерабатывающий завод «Джунда»Экономика Кыргызстанаэкологическая безопасность
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Решительная инициатива Садыра Жапарова: Кыргызстан намерен отказаться от энергетических напитковРешительная инициатива Садыра Жапарова: Кыргызстан намерен отказаться от энергетических напитков5 ноября 15:14Неожиданная ситуация в Сокулуке: почему Садыр Жапаров прервал чтение оды в свою честь?Неожиданная ситуация в Сокулуке: почему Садыр Жапаров прервал чтение оды в свою честь?7 ноября 11:17Что ответил Садыр Жапаров граждану, который не смог попасть к нему на прием?Что ответил Садыр Жапаров граждану, который не смог попасть к нему на прием?23 октября 16:05С обвинения в «госперевороте» сняты подозрения: суд вынес громкий приговор Камчибеку ТашиевуС обвинения в «госперевороте» сняты подозрения: суд вынес громкий приговор Камчибеку Ташиеву11 сентября 17:09Садыр Жапаров освобождает из тюрьмы заключенного, который хотел отдать почку своему тяжелобольному братуСадыр Жапаров освобождает из тюрьмы заключенного, который хотел отдать почку своему тяжелобольному брату26 октября 13:03Скандал из-за неоплаченного памятника, созданного «к президентству Ташиева»Скандал из-за неоплаченного памятника, созданного «к президентству Ташиева»5 ноября 23:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов