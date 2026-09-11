Перелом в тисках санкций и изоляции: Путин прибыл в Дели (видео)

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Перелом в тисках санкций и изоляции: Путин прибыл в Дели (видео)

Несмотря на беспрецедентное геополитическое давление Запада, волну санкций и дипломатических ограничений, глава Кремля Владимир Путин прибыл в Индию — один из крупнейших экономических центров силы в мире. Сошедшего с трапа специального самолета «Россия» Путина, прибывшего для участия в 18-м саммите БРИКС, который пройдет 12–13 сентября в Нью-Дели, правительство Индии встретило с высокими дипломатическими почестями и ротой почетного караула. Этот визит российского лидера, который впервые с февраля 2022 года лично участвует в саммите БРИКС за пределами России, расценивается на международной политической арене как настоящий камбэк и шаг к прорыву дипломатической блокады.

Итак, кто встретил Путина в аэропорту Дели, как предстоящие двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди изменят карту мира и что означает этот визит для глобальных рынков?

Триумф и возвращение: Исторический шаг, начавшийся с трапа спецборта

Внимание мировой прессы было приковано к первому борту России, приземлившемуся в аэропорту Нью-Дели:

  • Прием на высшем уровне: Сошедшего с трапа самолета уверенным шагом Владимира Путина официально и торжественно встретила делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Индии Кирти Вардханом Сингхом, а также военный почетный караул;

  • Красная дорожка и фотокамеры: Пока российский лидер тепло обменивался рукопожатиями с индийскими официальными лицами, десятки прибывших на саммит зарубежных изданий запечатлевали эти моменты как важнейшую политическую реальность;

  • Первый шаг к саммиту: Путин сразу же приступил к участию в пленарном заседании Деловой и инвестиционной недели БРИКС и программе двусторонних официальных встреч.

«Как все начиналось?»: Международная изоляция и многовекторное противостояние

Путь до этого визита пролегал для Москвы через тяжелые политические препятствия и водоворот внешнего давления:

  • План изоляции от Запада: С момента начала украинского конфликта США и Европейский Союз изо всех сил пытались изолировать Россию на международной арене и ограничить зарубежные поездки ее лидера;

  • Угроза санкций и пошлин: Вашингтон оказывал непрерывное давление на Индию с требованием прекратить закупку энергоресурсов у России, вплоть до предупреждений о введении торговых пошлин;

  • Сомнения и ожидания: Многие аналитики ставили под сомнение личное участие Путина в саммите в Дели из-за обострения геополитической ситуации.

Несокрушимая воля и поворотный пункт: Прочный, как «полярная звезда», союз с Моди

Индийское турне доказало, что кремлевская дипломатия не отступает назад и не утратила традиционного партнерства:

  • Диалог с Моди с глазу на глаз: В рамках визита Путин проведет широкоформатные двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди;

  • Основные темы повестки дня: В центре обсуждения окажутся энергетическая безопасность, военно-техническое сотрудничество, расчетные системы в национальных валютах и логистические коридоры;

  • Решимость Дели: Индия показала миру, что, несмотря на давление внешних сил, она сохранила многовековое стратегическое партнерство с Россией.

«Наша дружба и стратегические отношения сохраняют свою прочность при любых политических штормах», — отмечают в официальных кругах Нью-Дели.

Исторический рубеж и баланс глобальных сил

Личный приезд Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели продемонстрировал неэффективность стратегии изоляции, выстроенной западными политиками. 18-й саммит БРИКС становится решающей площадкой в формировании нового миропорядка и многополярной системы. А эта встреча лидеров России и Индии напрямую повлияет не только на интересы двух стран, но и на экономическое будущее всего Глобального Юга.

По вашему мнению, является ли личный визит Владимира Путина в Индию вопреки всяческому давлению свидетельством выхода России из международной изоляции? Сможет ли это сближение между Индией и Россией заставить западные страны пересмотреть свою санкционную политику? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важнейшего события в мировой политике с друзьями!

ПутинБРИКСҲиндистонсанкцияларгеосиёсатНарендра МодиЭнергетика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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