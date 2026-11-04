Сильные ливни в США: проводится эвакуация населения, есть погибший

В ряде штатов США в результате сильных дождей произошли наводнения. В некоторых районах проводится эвакуация населения в безопасные места, затоплены улицы и жилые дома.

Как сообщает АБК Невс, с 30 октября в штатах Невада, Аризона и Колорадо наблюдаются проливные дожди. В городе Лас-Вегас и прилегающих районах затоплены дороги, многие автомобили оказались заблокированы мощными потоками воды. В городе Хендерсон спасатели оказали помощь нескольким людям. Один из них впоследствии скончался в больнице.

В штате Аризона ситуация также осложнилась. В городе Седона и других районах из-за угрозы наводнения пришлось эвакуировать жителей. В штате Колорадо уровень воды в реках поднялся до опасных отметок, некоторые автомагистрали были закрыты для движения.

Кроме того, предупреждения об угрозе наводнений были объявлены в штатах Юта и Нью-Мексико.

Метеорологи объясняют обильные осадки приходом в регион влажных воздушных масс, а также тем, что почва уже была насыщена влагой из-за предыдущих дождей. В некоторых районах ожидается продолжение осадков.