Глава NVIDIA заявил, что не помнится наизусть свой домашний адрес и номер телефона

·35·Мир
Глава NVIDIA заявил, что не помнится наизусть свой домашний адрес и номер телефона

Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что не помнит наизусть свой домашний адрес и номер телефона. Он объяснил это тем, что из-за технологий отпала необходимость удерживать в памяти некоторую информацию.

Об этом Хуанг рассказал в беседе с журналистом Те Нью-Йорк Тимес Эзрой Клейном. В ходе разговора обсуждалось то, что использование искусственного интеллекта может привести к ослаблению некоторых навыков.

Глава NVIDIA отметил, что и сам не знает своего домашнего адреса. Он привёл в пример случай, когда несколько лет назад на заправке его спросили почтовый индекс, и тогда он не смог его вспомнить. Он также подчеркнул, что не помнит наизусть и свой номер телефона.

По мнению Хуанга, снижение необходимости запоминать определенные данные — это естественный процесс. Он подчеркнул, что за счет передачи некоторых навыков технологиям люди в будущем смогут уделять больше внимания системному мышлению, творчеству и другим важным способностям.

В то же время в беседе было отмечено, что перекладывать все навыки на технологии неправильно. Некоторые способности могут оставаться важными для концентрации внимания и творческого мышления человека.

Дженсен ХуангNVIDIAЭзра КлейнИскусственный интеллект
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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