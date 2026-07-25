Индзаги зовет Бастони в Саудовскую Аравию: согласится ли «Интер»?

·43·Спорт
Индзаги зовет Бастони в Саудовскую Аравию: согласится ли «Интер»?

Чемпион Италии «Интер» может потерять одного из своих ключевых защитников в летнее трансферное окно. Симоне Индзаги хочет снова поработать с Алессандро Бастони в Саудовской Аравии, но на пути этого трансфера есть препятствие посерьезнее денег.

Пока что «Аль-Хиляль» не направлял официального предложения. Несмотря на это, серьезный интерес клуба и личное желание Индзаги начали вызывать беспокойство у болельщиков «Интера».

Индзаги зовет своего бывшего подопечного в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги планирует усилить оборону команды игроком, который хорошо знаком с его требованиями. За время работы в «Интере» итальянский специалист превратил Бастони в одно из важнейших звеньев системы с тремя центральными защитниками.

Индзаги сейчас возглавляет «Аль-Хиляль», и его контракт с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2026/27.

Индзаги хорошо знает возможности Бастони: защитник не только останавливает атаки соперника, но и способен начинать наступление первым пасом.

Именно эти качества делают его для саудовского клуба не просто очередным трансфером, а готовым футболистом, идеально подходящим под систему Индзаги.

Главное препятствие, сдерживающее трансфер

Хотя интерес «Аль-Хиляля» серьезен, переговоры пока не перешли в практическую фазу. Прежде чем сделать официальное предложение по Бастони, саудовский клуб должен расстаться с одним из своих легионеров. В противном случае зарегистрировать итальянского защитника на новый сезон будет невозможно.

Основной вопрос

Текущее состояние

Интерес «Аль-Хиляля»

Серьезный

Официальное предложение

Еще не направлено

Позиция Индзаги

Хочет видеть Бастони в своей команде

Лимит на легионеров

Сначала должен уйти один иностранец

Контракт Бастони

До 2028 года

Поэтому изменения в составе «Аль-Хиляля» в ближайшие дни могут стать первым серьезным сигналом относительно трансфера Бастони.

Убедить «Интер» будет непросто

Бастони — не просто основной игрок «Интера». Он один из лидеров команды, член сборной Италии, имеющий контракт с клубом до 2028 года. Это дает миланцам сильную позицию в переговорах.

Согласно официальным данным клуба, защитник вместе с «Интером» трижды выигрывал чемпионат Италии, три Кубка и три Суперкубка Италии.

Продажа Бастони несет для «Интера» двойной риск:

  • потеря важного защитника чемпионского состава;

  • сложность поиска левоногого центрального защитника такого же уровня;

  • вопросы со стороны болельщиков относительно спортивных амбиций клуба;

  • необходимость перестройки оборонительной системы накануне нового сезона.

Поэтому «Аль-Хилялю» придется убедить не только футболиста, но и руководство «Интера» очень солидным предложением.

Представитель Бастони другого мнения

Самый важный аспект, подогревающий трансферную интригу, заключается в том, что окружение футболиста в начале лета открыто заявляло о его желании остаться в Милане. Агент Бастони Туллио Тинти подчеркивал, что защитник счастлив в «Интере» и не планирует покидать клуб.

«Он счастлив в “Интере” и, конечно, останется».

Однако на трансферном рынке такие заявления не всегда становятся окончательным решением. Ситуация может резко измениться, особенно если саудовский клуб предложит футболисту огромную зарплату, а «Интеру» — сумму, от которой трудно отказаться.

«Барселона» также следит за ситуацией

Ранее интерес к Бастони проявляла и «Барселона». Руководство «Интера» подтверждало наличие интереса со стороны каталонцев, однако переговоры на тот момент не перешли в конкретную и официальную стадию.

Теперь появление «Аль-Хиляля» может изменить ситуацию вокруг трансфера. Если саудовский клуб направит официальное предложение:

  1. «Интеру» придется установить цену на Бастони;

  2. футболист будет выбирать между тем, чтобы остаться в Европе, или воссоединиться с Индзаги;

  3. «Барселона» и другие претенденты могут ускорить свои действия.

От кого зависит решающее слово?

В текущей ситуации уход Бастони из «Интера» не является неизбежным. Напротив, его долгосрочный контракт и заявление агента указывают на высокую вероятность того, что защитник останется в Милане.

Но если «Аль-Хиляль» освободит место для легионера и выйдет с официальным и крупным предложением, «Интер» и футболист окажутся перед серьезным выбором. Ключ к трансферу кроется именно в этом предложении — в том, когда и в каком размере оно будет сделано.

Как вы думаете, уйдет ли Бастони вслед за Индзаги в Саудовскую Аравию или должен остаться в «Интере»? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь этой новостью о трансфере с друзьями, интересующимися футболом, через Telegram.

Симоне ИндзагиАлессандро БастониИнтерАль-Хиляль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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