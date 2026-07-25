Объявленный в сексуальных домогательствах Карим Хан снят с должности

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан был освобожден от занимаемой должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций.

24 июля на экстренном заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке государства-члены МУС приняли решение отправить прокурора Карима Хана в отставку, опираясь на выводы проведенного дисциплинарного расследования.

Карим Хан был избран на этот престижный пост в 2021 году сроком на девять лет. Вопрос о лишении его полномочий решался путем закрытого голосования среди 125 государств-членов, и большинство поддержало это решение.

Как подчеркнул председатель Ассамблеи, 82 государства-члена подтвердили совершение прокурором Каримом Ханом серьезных нарушений и безответственный подход к своим служебным обязанностям, в связи с чем было принято решение об увольнении его с работы.