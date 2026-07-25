У участника ЧМ–2026 Кристиана Вольпато в крови обнаружили наркотическое вещество

У австралийского полузащитника Кристиана Вольпато после того, как его дважды остановили на улицах Сиднея за превышение скорости, в организме был обнаружен кокаин. Об этом сообщает издание "АУ Невс".

22-летний футболист был первоначально задержан в ночь на 23 июля на мосту Анзак. Он превысил скорость до 86–94 километров в час в зоне с ограничением 60 километров в час. Тест на алкоголь тогда показал отрицательный результат.

Однако всего два часа спустя Вольпато был остановлен повторно в том же месте за движение со скоростью 109 километров в час. Проверка на этот раз выявила наличие кокаина в его крови.

Правоохранительные органы Нового Южного Уэльса сообщили, что футболист оштрафован за превышение скорости, а его международные водительские права аннулированы сроком на полгода. В настоящее время берутся дополнительные анализы, ведется расследование.

Согласно нормам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, кокаин считается запрещенным средством только в период проведения соревнований. По этой причине ожидается, что к футболисту не будут применены санкции в виде отстранения от спорта.