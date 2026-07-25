Борьба за трансфер Яна Диоманде накаляется: Реал Мадрид и ПСЖ ставят на кон 100 миллионов фунтов

·42·Спорт
Борьба за трансфер Яна Диоманде накаляется: Реал Мадрид и ПСЖ ставят на кон 100 миллионов фунтов

Звезда немецкого РБ Лейпциг и сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде стал главной трансферной целью среди европейских грандов. После яркой игры на чемпионате мира 2026 года вингер, оцениваемый в 100 миллионов фунтов стерлингов, решил продолжить карьеру в другом клубе. В настоящее время серьезную заинтересованность в борьбе за этого талантливого футболиста проявляют такие клубы, как Реал Мадрид, ПСЖ, Арсенал и Ливерпуль. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание The Athletic, испанский Реал Мадрид уже начал прямые переговоры с РБ Лейпциг. Новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью включил Диоманде в план масштабного обновления состава команды. Проведя в прошлом сезоне Бундеслиги 12 голов и 8 результативных передач, нападающий рассматривается идеальным кандидатом на усиление линии атаки для «сливочных».

Однако сам футболист предпочитает перейти в клуб, за который болел с детства. По данным ТЭАМталк, приоритетным направлением для Яна Диоманде является ПСЖ. В своих интервью игрок не скрывал, что его отец тоже был фанатом парижского клуба, и он испытывает к этой команде особую симпатию. Если французский гранд не сможет договориться с немецким клубом, футболист готов рассмотреть вариант с Мадридом.

Конкуренция на трансферном рынке и позиции клубов

Представители Английской Премьер-лиги также не остаются в стороне от этой гонки. Команда Арсенал переключила все свое внимание на Диоманде после неудачи с трансфером Моргана Роджерса. Ливерпуль также внимательно следит за этим трансфером с целью омоложения линии атаки. Оба клуба заявили о готовности потратить крупные средства на талантливого вингера.

Хотя спортивный директор РБ Лейпциг Марсельььььььььь Шефер неоднократно подчеркивал намерение удержать футболиста в команде, сам Диоманде открыто выразил желание уйти. В интервью во время чемпионата мира футболист сообщил, что перепоручил все переговоры своему агенту и пришло время открыть новую страницу в карьере.

В настоящее время футболист вернулся из отпуска и присоединился к тренировкам РБ Лейпциг. Руководство ПСЖ планирует отправить официальное предложение до того, как Реал Мадрид или английские клубы «перехватят» сделку. Немецкий клуб твердо намерен не отпускать свой самый ценный актив менее чем за 100 миллионов фунтов.

Если этот трансфер состоится, Ян Диоманде станет одним из самых дорогих игроков в истории ивуарийского футбола. Его техническое мастерство, скорость и голевое чутье несомненно станут большим усилением для любого топ-клуба Европы. Последние дни трансферного окна покажут, кто выйдет победителем в этой борьбе.

ФутболТрансферыРеал МадридПСЖЯн Диоманде
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Уокер закончил дело за 92 секунды: историческая серия в UFC (видео)Уокер закончил дело за 92 секунды: историческая серия в UFC (видео)Сегодня, 23:24Рамазон Темиров нокаутировал Стива Эрсега в Абу-Даби (видео)Рамазон Темиров нокаутировал Стива Эрсега в Абу-Даби (видео)Сегодня, 23:20Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Сегодня, 23:15Магомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяМагомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяСегодня, 23:11Реал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроРеал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроСегодня, 22:54Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Сегодня, 22:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость