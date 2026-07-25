Звезда немецкого РБ Лейпциг и сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде стал главной трансферной целью среди европейских грандов. После яркой игры на чемпионате мира 2026 года вингер, оцениваемый в 100 миллионов фунтов стерлингов, решил продолжить карьеру в другом клубе. В настоящее время серьезную заинтересованность в борьбе за этого талантливого футболиста проявляют такие клубы, как Реал Мадрид, ПСЖ, Арсенал и Ливерпуль. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание The Athletic, испанский Реал Мадрид уже начал прямые переговоры с РБ Лейпциг. Новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью включил Диоманде в план масштабного обновления состава команды. Проведя в прошлом сезоне Бундеслиги 12 голов и 8 результативных передач, нападающий рассматривается идеальным кандидатом на усиление линии атаки для «сливочных».

Однако сам футболист предпочитает перейти в клуб, за который болел с детства. По данным ТЭАМталк, приоритетным направлением для Яна Диоманде является ПСЖ. В своих интервью игрок не скрывал, что его отец тоже был фанатом парижского клуба, и он испытывает к этой команде особую симпатию. Если французский гранд не сможет договориться с немецким клубом, футболист готов рассмотреть вариант с Мадридом.

Конкуренция на трансферном рынке и позиции клубов

Представители Английской Премьер-лиги также не остаются в стороне от этой гонки. Команда Арсенал переключила все свое внимание на Диоманде после неудачи с трансфером Моргана Роджерса. Ливерпуль также внимательно следит за этим трансфером с целью омоложения линии атаки. Оба клуба заявили о готовности потратить крупные средства на талантливого вингера.

Хотя спортивный директор РБ Лейпциг Марсельььььььььь Шефер неоднократно подчеркивал намерение удержать футболиста в команде, сам Диоманде открыто выразил желание уйти. В интервью во время чемпионата мира футболист сообщил, что перепоручил все переговоры своему агенту и пришло время открыть новую страницу в карьере.

В настоящее время футболист вернулся из отпуска и присоединился к тренировкам РБ Лейпциг. Руководство ПСЖ планирует отправить официальное предложение до того, как Реал Мадрид или английские клубы «перехватят» сделку. Немецкий клуб твердо намерен не отпускать свой самый ценный актив менее чем за 100 миллионов фунтов.

Если этот трансфер состоится, Ян Диоманде станет одним из самых дорогих игроков в истории ивуарийского футбола. Его техническое мастерство, скорость и голевое чутье несомненно станут большим усилением для любого топ-клуба Европы. Последние дни трансферного окна покажут, кто выйдет победителем в этой борьбе.