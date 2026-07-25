Раздутые цены на трансферном рынке: Английская Премьер-лига опережает Европу

·45·Спорт
Раздутые цены на трансферном рынке: Английская Премьер-лига опережает Европу

Беспрецедентная финансовая мощь клубов Английской Премьер-лиги создает серьезную угрозу для остальных чемпионатов Европы. Трансферы, осуществляемые английскими клубами в последние годы, не только бьют рекорды, но и вызывают искусственный рост цен на международном рынке. Согласно анализу издания Goal.com, эта ситуация может свести на нет концепцию честной конкуренции в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Среди недавних сделок внимание специалистов привлек переход Моргана Роджерса из Астон Виллы в Челси за 137 миллионов евро. При этом Алехандро Гарначо перешел в бирмингемский клуб. Несмотря на то, что Челси даже не смог пробиться в Лигу чемпионов, клуб продолжает тратить на трансферы более 1 миллиарда евро. Подобные «фараонские» расходы вызывают множество вопросов относительно их соответствия правилам финансового фейр-плей.

Экономическая гегемония Премьер-лиги

Крупными суммами оперируют не только лондонские клубы, но и другие команды. Например, Тоттенхэм потратил на Сандро Тонали и Матеуса Фернандеса в общей сложности более 200 миллионов евро. А Манчестер Сити приобрел Эллиота Андерсона у Ноттингем Форест за 135 миллионов евро. Такие суммы оказываются неподъемно дорогими даже для других европейских гигантов — таких как Реал Мадрид, Барселона или Бавария.

Клубы итальянской Серии А или немецкой Бундеслиги в настоящее время вынуждены поддерживать финансовую стабильность и балансировать бюджеты. Если в 1990-х годах чемпионат Италии был самой богатой лигой мира, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Премьер-лига превращается в своеобразный «закрытый эксклюзивный клуб», скупая игроков на внутреннем рынке по заоблачным ценам, что в свою очередь снижает конкурентоспособность команд из других стран.

Саудовская Аравия и новый игрок на трансферном рынке

Одним из факторов, еще больше усложняющих ситуацию, является выход клубов Саудовской Аравии на трансферный рынок. Установившие тесные связи с английским футболом клубы этой страны переманивают игроков, на которых претендовали европейские команды, за счет огромных зарплат и трансферных сумм. Примером тому может служить Крисенсио Саммервилл, с которым римский клуб практически согласовал сделку.

В то время как итальянский клуб предложил за игрока 50 миллионов евро, Аль-Хиляль под руководством Симоне Индзаги перехватил трансфер, пообещав 80 миллионов евро и чистую зарплату самому игроку в размере 15 миллионов евро в год. Такие звезды, как Дарвин Нуньес, также выбирают саудовские нефтедоллары вместо других европейских грандов.

Подводя итог, темпы финансового роста Премьер-лиги достигли невыносимого уровня для ее соперников в Европе. Хотя официальных подтверждений нарушений в этих процессах нет, «допинговое» состояние рынка вынуждает многие клубы менять свою стратегию и ограничиваться скромными целями. Это неизменно изменит расписание сил в футбольном мире в будущем.

Премьер-лигаТрансферыЧелсиРеал МадридФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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