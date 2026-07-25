«Арсенал» задействовал «скрытый сценарий» по Хулиану Альваресу

Одна из главных интриг летнего трансферного рынка в Европе разворачивается вокруг Хулиана Альвареса. В то время как «Барселона» видит в аргентинском нападающем важную часть своего проекта, «Арсенал» без спешки наблюдает за развитием событий.

Лондонский клуб может дождаться безрезультатного завершения переговоров каталонцев и сделать решающий шаг на следующем этапе трансферного окна. Однако успех этого плана зависит не только от денег, но и от решения самого Альвареса, а также позиции руководства «Атлетико».

В чем главное препятствие для «Барселоны»?

«Барселона» не скрывает своего желания заполучить Альвареса. Сообщается, что и сам футболист предпочитает переход в каталонский клуб другим вариантам. Но «Атлетико» не хочет усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.

Генеральный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин открыто заявил, что планов по продаже нападающего нет. Он подчеркнул, что клуб отклонил предложение в 100 миллионов евро и не намерен менять свою позицию, даже если сумма достигнет 150 или 200 миллионов евро.

«Мы не приняли 100 миллионов, не примем и 150 или 200 миллионов».

Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до 2030 года. Это значит, что клуб не обязан продавать игрока ни с финансовой, ни с контрактной точек зрения.

«Арсенал» без спешки ждет подходящего момента

«Арсенал» не вышел из трансферной гонки. По данным Sky Sports, прошли предварительные контакты на уровне владельцев клубов, и каналы связи между сторонами остаются открытыми.

Некоторые источники сообщают, что «Атлетико» скорее склоняется к переговорам с английским клубом, чем к продаже Альвареса своему сопернику по Испании. Также сообщалось, что спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта продолжает поддерживать связь с представителями форварда.

Возможный план лондонцев выглядит следующим образом:

дождаться истечения срока, установленного «Барселоной»;

если каталонцы выйдут из переговоров, предложить Альваресу новый проект;

оперативно предоставить официальный пакет, который устроит «Атлетико»;

закрыть сделку в августе, до того как активизируются другие претенденты.

Руководство «Барселоны» заявило, что предложение по Альваресу не будет действовать бесконечно. Сообщается, что каталонцы хотят прояснить этот вопрос до конца июля. Это может открыть новые возможности для «Арсенала» в августе.

Почему Альварес важен для «Арсенала»?

Альварес — не просто классический центральный нападающий. В официальном описании «Атлетиок» он отмечен как универсальный футболист: быстрый, с высокой техникой, отлично комбинирующий с партнерами и способный сыграть на позиции атакующего полузащитника.

Он может действовать в одиночку на острие атаки, играть под основным форвардом или смещаться с фланга в центр. По данным официального сайта АПЛ, аргентинец забил 49 голов в 106 матчах за «Атлетико».

Такой игрок позволит Микелю Артете менять несколько тактических схем прямо по ходу матча. Главное — Альварес хорошо знаком с атмосферой английского футбола, что может облегчить его адаптацию по сравнению с другими легионерами.

ПСЖ тоже выжидает удобный момент

«Барселона» — не единственный главный соперник «Арсенала». Утверждается, что ПСЖ также регулярно контактирует с представителями Альвареса. Если каталонцы не смогут осуществить трансфер, парижский клуб может включиться в гонку с крупным финансовым предложением.

На данный момент существует три основных сценария трансфера:

«Атлетико» отклоняет все предложения и оставляет Альвареса в команде. Футболист более твердо заявляет о своем желании перейти в «Барселону» и оказывает давление на клуб. После выхода «Барселоны» из переговоров «Арсенал» или ПСЖ направляют предложение, устраивающее мадридский клуб.

Первый сценарий пока наиболее близок к официальной позиции «Атлетико». Но в последние недели трансферного окна ситуация может измениться всего за несколько часов.

У кого решающее слово?

План «Арсенала» логичен: дождаться прекращения переговоров соперника, не вступая в открытый аукцион с «Барселоной». Однако главная проблема для лондонцев заключается в том, что сам Альварес пока отдает предпочтение каталонскому варианту.

Поэтому судьбу трансфера определяет не только «Атлетико». Новое заявление футболиста, срок действия предложения «Барселоны» и официальный шаг «Арсенала» будут иметь решающее значение в этой сложной игре.

Как вы думаете, какой выбор для Хулиана Альвареса самый правильный: «Барселона», «Арсенал» или остаться в «Атлетико»?