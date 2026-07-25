В Ташкенте пьяная женщина легла под колеса автобуса

Возле рынка «Кадышева» в Ташкенте 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения легла под движущийся автобус, создав пробку на дороге. Об этом сообщили в информационной службе ГУВД столицы.

Инцидент произошел 25 июля около 08:00 утра. На улице Бешарык Яшнабадского района гражданка Е.А., 1976 года рождения, под воздействием алкоголя легла на проезжую часть. На кадрах видно, как женщина лежит посреди дороги, а общественный транспорт на мгновение останавливается, после чего сдает назад и объезжает ее.

При общении сотрудников правоохранительных органов с гражданкой подтвердилось состояние ее опьянения. После этого в сопровождении сотрудников милиции и медиков она была помещена в вытрезвитель при городской клинической больнице №4.

В настоящее время сотрудниками УК ОВД Яшнабадского района по данному факту проводится доследственная проверка.