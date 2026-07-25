Усиление защиты смартфонов Samsung: в One UI 9.0 появятся новые ограничения

·56·Технологии
Усиление защиты смартфонов Samsung: в One UI 9.0 появятся новые ограничения

Южнокорейский технологический гигант Samsung решил существенно укрепить систему безопасности в своем следующем пользовательском интерфейсе One UI 9.0. С обновлением количество попыток разблокировки экрана будет строго ограничено. Эта мера направлена на защиту пользовательских данных от метода подбора (бруте-форке) со стороны посторонних лиц или специализированных программ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в рамках новой политики возможности неправильного ввода ПИН-кода, графического ключа или пароля будут резко сокращены. После первых пяти ошибочных попыток система будет постепенно увеличивать интервал времени между последующими попытками. Это не только дает пользователю время вспомнить свой пароль, но и усложняет задачу злоумышленникам.

13 попыток и удаление данных

Самое важное изменение заключается в том, что если неверный код будет введен 13 раз подряд, смартфон заблокируется окончательно. В таком случае единственным способом повторной активации устройства станет его полный сброс до заводских настроек (хард ресет). В ходе этого процесса все личные фотографии, документы и приложения в памяти смартфона будут безвозвратно удалены.

Учитывая случайные ошибки, Samsung также внедрит механизм «умного подсчета». Если пользователь два раза подряд вводит один и тот же неверный пароль, система засчитает это как одну ошибочную попытку. Кроме того, по мере исчерпания разрешенного количества попыток на экране будут появляться специальные предупреждающие сообщения.

Стоит отметить, что эти правила касаются и тех, кто использует сканер отпечатков пальцев или функцию распознавания лиц. Согласно требованиям системы Android, в целях безопасности пользователь обязан вводить основной ПИН-код или пароль по крайней мере раз в 72 часа. Если к этому моменту пароль будет забыт и лимит попыток исчерпан, применятся вышеуказанные строгие меры.

Представители компании призывают пользователей не забывать пароли, так как Samsung не сможет разблокировать устройство удаленно. Даже после сброса смартфона до заводских настроек для его дальнейшего использования потребуется ввести данные привязанных ранее Samsung Аккунт и Google Аккунт. Это делает использование украденных устройств посторонними лицами невозможным.

Для узбекистанских пользователей эта новость крайне важна, поскольку смартфоны Samsung входят в число самых популярных устройств в нашей стране. Использование клуд-сервисов и регулярное создание резервных копий (бакуп) теперь становится не просто удобством, а необходимостью. Ожидается, что обновление One UI 9.0 будет официально представлено в ближайшие месяцы.

SamsungOne UI 9СмартфонБезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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