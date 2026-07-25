11,8 кг яда в флаконах из-под шампуня: пресечена крупная контрабанда

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна», проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности и специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро», был нанесен сокрушительный удар по каналу международного наркотрафика. Пресечена попытка переправки особо крупной партии наркотических средств из Таиланда в соседнее государство через Узбекистан.

Zamin.uz представляет подробности этой громкой оперативной операции и разоблачения искусно спрятанного «ядовитого груза».

1. «Гость» из Таиланда и секрет в флаконе из-под шампуня

Гражданин Республики Кыргызстан 2005 года рождения, прилетевший в Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова рейсом по направлению «Бангкок – Дели – Ташкент», попытался проследовать по «зеленому» коридору, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.

Способ маскировки: В ходе досмотра внимание таможенников привлекли флаконы из-под шампуня в его чемодане.

Обнаруженное вещество: Выяснилось, что внутри емкостей было искусно спрятано гашишное масло общей массой 11,8 килограмма.

2. Ловушка в Юнусабаде и задержание сообщника

После обнаружения контрабанды оперативные мероприятия не были прекращены и продолжились на следующем этапе в качестве ловушки.

Подробности спецоперации: Наркотическое средство было оставлено в квартире одного из многоэтажных домов в Юнусабадском районе города Ташкента. Прибывший забрать свертки с ядовитым грузом житель города Чирчик 2001 года рождения был задержан с поличным.

В ходе доследственной проверки было установлено, что данное наркотическое средство планировалось доставить в соседнее государство, используя территорию Узбекистана в качестве транзита.

Показатели результатов оперативной операции

Аспекты Подробности Вид и вес наркотика 11,8 кг гашишного масла Способ маскировки Замаскировано внутри флаконов из-под шампуня Маршрут Таиланд (Бангкок) – Индия (Дели) – Узбекистан (Ташкент) Задержанные Иностранный гражданин 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения Ответственность Часть 2 статьи 246 Уголовного кодекса (Контрабанда)

3. Мера пресечения в виде заключения под стражу и верховенство закона

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса (Контрабанда в особо крупном размере).

Законодательством предусмотрены строгие меры наказания для лиц, признанных виновными по данной статье. В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются следственные действия по выявлению других участников преступной сети.

Бдительность — требование времени!

Оперативные мероприятия по обеспечению безопасности на пограничных и таможенных постах, а также защите общества от бича наркомании последовательно продолжаются.

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