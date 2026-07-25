11,8 кг яда в флаконах из-под шампуня: пресечена крупная контрабанда

·36·Общество
11,8 кг яда в флаконах из-под шампуня: пресечена крупная контрабанда

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна», проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности и специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро», был нанесен сокрушительный удар по каналу международного наркотрафика. Пресечена попытка переправки особо крупной партии наркотических средств из Таиланда в соседнее государство через Узбекистан.

Zamin.uz представляет подробности этой громкой оперативной операции и разоблачения искусно спрятанного «ядовитого груза».

1. «Гость» из Таиланда и секрет в флаконе из-под шампуня

Гражданин Республики Кыргызстан 2005 года рождения, прилетевший в Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова рейсом по направлению «Бангкок – Дели – Ташкент», попытался проследовать по «зеленому» коридору, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.

  • Способ маскировки: В ходе досмотра внимание таможенников привлекли флаконы из-под шампуня в его чемодане.

  • Обнаруженное вещество: Выяснилось, что внутри емкостей было искусно спрятано гашишное масло общей массой 11,8 килограмма.

2. Ловушка в Юнусабаде и задержание сообщника

После обнаружения контрабанды оперативные мероприятия не были прекращены и продолжились на следующем этапе в качестве ловушки.

Подробности спецоперации:

Наркотическое средство было оставлено в квартире одного из многоэтажных домов в Юнусабадском районе города Ташкента. Прибывший забрать свертки с ядовитым грузом житель города Чирчик 2001 года рождения был задержан с поличным.

В ходе доследственной проверки было установлено, что данное наркотическое средство планировалось доставить в соседнее государство, используя территорию Узбекистана в качестве транзита.

Показатели результатов оперативной операции

Аспекты

Подробности

Вид и вес наркотика

11,8 кг гашишного масла

Способ маскировки

Замаскировано внутри флаконов из-под шампуня

Маршрут

Таиланд (Бангкок) – Индия (Дели) – Узбекистан (Ташкент)

Задержанные

Иностранный гражданин 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения

Ответственность

Часть 2 статьи 246 Уголовного кодекса (Контрабанда)

3. Мера пресечения в виде заключения под стражу и верховенство закона

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса (Контрабанда в особо крупном размере).

Законодательством предусмотрены строгие меры наказания для лиц, признанных виновными по данной статье. В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются следственные действия по выявлению других участников преступной сети.

Бдительность — требование времени!

Оперативные мероприятия по обеспечению безопасности на пограничных и таможенных постах, а также защите общества от бича наркомании последовательно продолжаются.

Немедленно отправьте эту важную и предупреждающую новость своим близким и в группы в социальных сетях!

По вашему мнению, какие еще дополнительные меры должны приниматься в борьбе с транзитным наркотрафиком? Оставляйте свои мысли и комментарии!

ТашкентТаиландУзбекистанЮнусабадЧирчик
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте на остановке обнаружили мертвым 32-летнего мужчиныВ Ташкенте на остановке обнаружили мертвым 32-летнего мужчиныСегодня, 22:15Женщина, осуществившая мечту о студенчестве в 63 года, удивила всехЖенщина, осуществившая мечту о студенчестве в 63 года, удивила всехСегодня, 19:45В Байсуне запускается решающий план по ликвидации аварииВ Байсуне запускается решающий план по ликвидации аварииСегодня, 18:31Отец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуреОтец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуреСегодня, 16:28В Джизаке описан автомобиль KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумовВ Джизаке описан автомобиль KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумовСегодня, 15:53В Ташкенте пьяная женщина легла под колеса автобусаВ Ташкенте пьяная женщина легла под колеса автобусаСегодня, 15:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике