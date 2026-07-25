11,8 кг яда в флаконах из-под шампуня: пресечена крупная контрабанда
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна», проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности и специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро», был нанесен сокрушительный удар по каналу международного наркотрафика. Пресечена попытка переправки особо крупной партии наркотических средств из Таиланда в соседнее государство через Узбекистан.
Zamin.uz представляет подробности этой громкой оперативной операции и разоблачения искусно спрятанного «ядовитого груза».
1. «Гость» из Таиланда и секрет в флаконе из-под шампуня
Гражданин Республики Кыргызстан 2005 года рождения, прилетевший в Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова рейсом по направлению «Бангкок – Дели – Ташкент», попытался проследовать по «зеленому» коридору, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.
Способ маскировки: В ходе досмотра внимание таможенников привлекли флаконы из-под шампуня в его чемодане.
Обнаруженное вещество: Выяснилось, что внутри емкостей было искусно спрятано гашишное масло общей массой 11,8 килограмма.
2. Ловушка в Юнусабаде и задержание сообщника
После обнаружения контрабанды оперативные мероприятия не были прекращены и продолжились на следующем этапе в качестве ловушки.
Подробности спецоперации:
Наркотическое средство было оставлено в квартире одного из многоэтажных домов в Юнусабадском районе города Ташкента. Прибывший забрать свертки с ядовитым грузом житель города Чирчик 2001 года рождения был задержан с поличным.
В ходе доследственной проверки было установлено, что данное наркотическое средство планировалось доставить в соседнее государство, используя территорию Узбекистана в качестве транзита.
Показатели результатов оперативной операции
Аспекты
Подробности
Вид и вес наркотика
11,8 кг гашишного масла
Способ маскировки
Замаскировано внутри флаконов из-под шампуня
Маршрут
Таиланд (Бангкок) – Индия (Дели) – Узбекистан (Ташкент)
Задержанные
Иностранный гражданин 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения
Ответственность
Часть 2 статьи 246 Уголовного кодекса (Контрабанда)
3. Мера пресечения в виде заключения под стражу и верховенство закона
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса (Контрабанда в особо крупном размере).
Законодательством предусмотрены строгие меры наказания для лиц, признанных виновными по данной статье. В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются следственные действия по выявлению других участников преступной сети.
Бдительность — требование времени!
Оперативные мероприятия по обеспечению безопасности на пограничных и таможенных постах, а также защите общества от бича наркомании последовательно продолжаются.
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