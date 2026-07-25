Водитель, привязавший собаку к Дамас и волочивший её, будет привлечен к ответственности

24 июля в Кашкадарьинской области произошло неприятное происшествие, привлекшее внимание общественности. Гражданин Т.Д., проживающий в махалле «Куйи янги» Камашинского района, двигаясь на своем автомобиле марки Дамас по дороге «Карши-Шахрисабз», увидел на обочине мертвую собаку. Желая увезти тушу, он привязал ее к задней части машины и продолжил движение, волоча ее по земле.

Этот жестокий на вид случай вызвал резкие возражения со стороны водителя и пассажиров ехавшего сзади автомобиля Нексиа-3. Свидетели остановили Дамас, поговорили с гражданином Т.Д. и прояснили ситуацию.

По данному факту областное Управление внутренних дел опубликовало официальную реакцию. В отношении правонарушителя оформлены соответствующие документы по статье 111 Кодекса об административной ответственности (жестокое обращение с животными) и направлены в Камашинский районный суд по уголовным делам для принятия законных мер.