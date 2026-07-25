Водитель, привязавший собаку к Дамас и волочивший её, будет привлечен к ответственности

·75·Общество
Водитель, привязавший собаку к Дамас и волочивший её, будет привлечен к ответственности

24 июля в Кашкадарьинской области произошло неприятное происшествие, привлекшее внимание общественности. Гражданин Т.Д., проживающий в махалле «Куйи янги» Камашинского района, двигаясь на своем автомобиле марки Дамас по дороге «Карши-Шахрисабз», увидел на обочине мертвую собаку. Желая увезти тушу, он привязал ее к задней части машины и продолжил движение, волоча ее по земле.

Этот жестокий на вид случай вызвал резкие возражения со стороны водителя и пассажиров ехавшего сзади автомобиля Нексиа-3. Свидетели остановили Дамас, поговорили с гражданином Т.Д. и прояснили ситуацию.

По данному факту областное Управление внутренних дел опубликовало официальную реакцию. В отношении правонарушителя оформлены соответствующие документы по статье 111 Кодекса об административной ответственности (жестокое обращение с животными) и направлены в Камашинский районный суд по уголовным делам для принятия законных мер.

КашкадарьяКамашиКаршиШахрисабзDamas
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте на остановке обнаружили мертвым 32-летнего мужчиныВ Ташкенте на остановке обнаружили мертвым 32-летнего мужчиныСегодня, 22:15Женщина, осуществившая мечту о студенчестве в 63 года, удивила всехЖенщина, осуществившая мечту о студенчестве в 63 года, удивила всехСегодня, 19:45В Байсуне запускается решающий план по ликвидации аварииВ Байсуне запускается решающий план по ликвидации аварииСегодня, 18:31Отец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуреОтец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуреСегодня, 16:28В Джизаке описан автомобиль KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумовВ Джизаке описан автомобиль KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумовСегодня, 15:53В Ташкенте пьяная женщина легла под колеса автобусаВ Ташкенте пьяная женщина легла под колеса автобусаСегодня, 15:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике