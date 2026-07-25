Новая возможность для работы в США: глава «Хеад Хончос» едет в Узбекистан

·45·Общество
Новая возможность для работы в США: глава «Хеад Хончос» едет в Узбекистан

Для граждан Узбекистана предпринимается очередной важный шаг по осуществлению легальной и безопасной трудовой деятельности в США. Влиятельная американская компания «Хеад Хончос» изучает возможности привлечения наших соотечественников к сезонным работам в сельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов на основе визы Х-2А.

В связи с этим делегация во главе с президентом компании Тоддом Миллером в августе посетит Узбекистан с целью проведения переговоров и достижения практических договоренностей.

Zamin.уз анализирует детали этого важного визита и открывающиеся новые трудовые возможности для наших соотечественников.

1. Цель визита и инициатива Посольства

Данный визит организуется в рамках системной работы Посольства Узбекистана в США по расширению возможностей трудоустройства наших граждан в Соединенных Штатах и облегчению их участия в программе сезонных сельскохозяйственных виз Х-2А.

  • Легальность и безопасность: Главная цель программы — защитить наших соотечественников от рисков нелегальной миграции и создать гарантированные условия труда.

  • Прямое сотрудничество: Путем установления непосредственных контактов с американскими работодателями будет налажена система трудоустройства без лишних посредников.

2. Меморандум о сотрудничестве и подготовка кадров

Одним из важнейших событий визита станет подписание меморандума о сотрудничестве между узбекской стороной и компанией «Хеад Хончос».

Основные направления, предусмотренные в документе:

  • Отбор кадров, соответствующих высоким требованиям американских работодателей.

  • Обучение кандидатов профессиям и языку по стандартам США.

  • Упрощение процессов получения визы Х-2А и обеспечение гарантированных рабочих мест.

Программа Х-2А и детали визита

Направление и факторы

Предусмотренные возможности

Тип визы

Х-2А (для сезонных сельскохозяйственных работ в США)

Американский партнер

Компания «Хеад Хончос» (Президент: Тодд Миллер)

География визита

Город Ташкент, Бухарская и Ферганская области

Основная цель

Легальное трудоустройство, обучение и заключение контрактов

3. Ташкент, Бухара и Фергана: делегация направляется в регионы

Американская делегация не ограничится только столицей. Согласно программе визита, гости побывают в городе Ташкенте, Бухарской и Ферганской областях.

Представители компании планируют напрямую ознакомиться с деятельностью современных сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и специалистов сферы в данных регионах, а также высоко оценить опыт и потенциал узбекских аграриев.

Расскажите эту благую весть своим близким!

Сотрудничество в рамках программы Х-2А послужит значительному упрощению порядка трудоустройства граждан Узбекистана в США.

Немедленно отправьте эту полезную статью своим друзьям и близким, которые интересуются легальной работой в США и возможностями сезонного труда!

На ваш взгляд, насколько выгодной будет визовая программа США Х-2А для наших соотечественников? Оставляйте свои мысли и комментарии!

СШАУзбекистанHead HonchosТодд МиллерZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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