Новая возможность для работы в США: глава «Хеад Хончос» едет в Узбекистан
Для граждан Узбекистана предпринимается очередной важный шаг по осуществлению легальной и безопасной трудовой деятельности в США. Влиятельная американская компания «Хеад Хончос» изучает возможности привлечения наших соотечественников к сезонным работам в сельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов на основе визы Х-2А.
В связи с этим делегация во главе с президентом компании Тоддом Миллером в августе посетит Узбекистан с целью проведения переговоров и достижения практических договоренностей.
Zamin.уз анализирует детали этого важного визита и открывающиеся новые трудовые возможности для наших соотечественников.
1. Цель визита и инициатива Посольства
Данный визит организуется в рамках системной работы Посольства Узбекистана в США по расширению возможностей трудоустройства наших граждан в Соединенных Штатах и облегчению их участия в программе сезонных сельскохозяйственных виз Х-2А.
Легальность и безопасность: Главная цель программы — защитить наших соотечественников от рисков нелегальной миграции и создать гарантированные условия труда.
Прямое сотрудничество: Путем установления непосредственных контактов с американскими работодателями будет налажена система трудоустройства без лишних посредников.
2. Меморандум о сотрудничестве и подготовка кадров
Одним из важнейших событий визита станет подписание меморандума о сотрудничестве между узбекской стороной и компанией «Хеад Хончос».
Основные направления, предусмотренные в документе:
Отбор кадров, соответствующих высоким требованиям американских работодателей.
Обучение кандидатов профессиям и языку по стандартам США.
Упрощение процессов получения визы Х-2А и обеспечение гарантированных рабочих мест.
Программа Х-2А и детали визита
Направление и факторы
Предусмотренные возможности
Тип визы
Х-2А (для сезонных сельскохозяйственных работ в США)
Американский партнер
Компания «Хеад Хончос» (Президент: Тодд Миллер)
География визита
Город Ташкент, Бухарская и Ферганская области
Основная цель
Легальное трудоустройство, обучение и заключение контрактов
3. Ташкент, Бухара и Фергана: делегация направляется в регионы
Американская делегация не ограничится только столицей. Согласно программе визита, гости побывают в городе Ташкенте, Бухарской и Ферганской областях.
Представители компании планируют напрямую ознакомиться с деятельностью современных сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и специалистов сферы в данных регионах, а также высоко оценить опыт и потенциал узбекских аграриев.
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Сотрудничество в рамках программы Х-2А послужит значительному упрощению порядка трудоустройства граждан Узбекистана в США.
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На ваш взгляд, насколько выгодной будет визовая программа США Х-2А для наших соотечественников? Оставляйте свои мысли и комментарии!
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