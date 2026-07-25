Ученые открыли новую молекулу, управляющую сном

Ученых давно интересовало, каким образом мозг сообщает организму о необходимости срочного отдыха, когда человек долгое время остается бодрствующим. Последние исследования китайских специалистов, опубликованные в журнале «Nature Neuroscience», показали, что ключевую роль в этом процессе играет малоизученный нейромодулятор под названием триптамин.

Раньше главным веществом, формирующим давление сна, считался аденозин, однако он не мог полностью раскрыть картину процесса. В ходе экспериментов выяснилось, что количество триптамина в спинномозговой жидкости бодрствующего человека или животного неуклонно растет. Эта молекула воздействует на рецепторы GPR139 в гипоталамусе, активируя нейроны, отвечающие за сон. В ходе испытаний на мышах и свиньях при остановке синтеза триптамина животные чувствовали себя хуже, и им было значительно сложнее восстановить режим сна.

Специалисты отмечают, что это открытие открывает путь к созданию препаратов от бессонницы совершенно нового поколения. Если нынешние снотворные средства оказывают общее тормозящее действие на нервную систему, вызывая побочные эффекты или привыкание, то подход на основе триптамина задействует естественные механизмы мозга.

Поскольку исследования пока проводились только на животных, внедрять открытие в практику еще рано. На следующем этапе ученые планируют протестировать этот механизм на человеческом организме и проверить его безопасность.