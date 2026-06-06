В Янгиюле мужчина зарезал беременную жену

·55·Общество
В Янгиюле мужчина зарезал беременную жену

В городе Янгиюль Ташкентской области в больницу госпитализирована женщина на втором месяце беременности, получившая ножевые ранения от мужа.

По данным следствия, инцидент произошел 30 мая текущего года около 17:00. По словам пострадавшей, она вышла замуж 5 апреля и сейчас ожидает двойню сроком полтора месяца.

Женщина отметила, что муж ранее несколько раз угрожал ей ножом. Также он вместе со своей матерью пытался отвезти ее к врачу для прерывания беременности. По словам потерпевшей, в день происшествия между супругами состоялся разговор, в ходе которого она заявила об отказе от аборта и намерении развестись. После этого, несмотря на присутствие нескольких свидетелей, мужчина нанес ей множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления.

Как сообщил врач Янгиюльского городского медицинского объединения, пациентка была доставлена с множественными колото-резаными ранениями передней брюшной стенки, грудной клетки и левого плеча, а также с большой кровопотерей. Ей была экстренно оказана медицинская помощь и проведена хирургическая операция.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Врачи сообщили, что принимаются необходимые меры для сохранения беременности, и пока состояние плодов стабильное.

По информации пресс-службы ГУВД Ташкентской области, подозреваемый был задержан сотрудниками внутренних дел в тот же день.

По данному факту следственным отделом при УВД города Янгиюль возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Отмечается, что по итогам расследования и решению суда в отношении виновного лица будут приняты законные меры.

ЯнгиюльТашкентская область
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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