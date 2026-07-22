В Самарканде сотрудник ДПС сбил пешехода насмерть

·106·Общество
В Самарканде сотрудник ДПС сбил пешехода насмерть

В городе Самарканде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля дорожно-патрульной службы. В результате аварии один пешеход скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в областном Управлении безопасности дорожного движения.

Согласно полученным данным, инцидент произошел 21 июля около 18:15 на улице «Шаббод». Сотрудник ДПС, управляя закрепленным за ним патрульным автомобилем марки Tracker, совершил наезд на С.А. 1951 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Yo‘l chetida YPX xodimi va tez yordam xodimlari oq mato bilan yopilgan jasad atrofida turibdi.

Несмотря на оказанную помощь, пешеход, получивший тяжелые травмы, скончался на месте.

На фотографиях с места происшествия видно, что передняя часть патрульного автомобиля получила серьезные повреждения.

Ko‘chada oq choyshab bilan yopilgan jasad atrofida odamlar to‘planib turibdi.

По данному факту прокуратурой города Самарканда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека.

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

СамаркандTrackerПрокуратура города Самарканда
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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