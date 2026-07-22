В Самарканде сотрудник ДПС сбил пешехода насмерть

В городе Самарканде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля дорожно-патрульной службы. В результате аварии один пешеход скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в областном Управлении безопасности дорожного движения.

Согласно полученным данным, инцидент произошел 21 июля около 18:15 на улице «Шаббод». Сотрудник ДПС, управляя закрепленным за ним патрульным автомобилем марки Tracker, совершил наезд на С.А. 1951 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Несмотря на оказанную помощь, пешеход, получивший тяжелые травмы, скончался на месте.

На фотографиях с места происшествия видно, что передняя часть патрульного автомобиля получила серьезные повреждения.

По данному факту прокуратурой города Самарканда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека.

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.