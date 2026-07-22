Права женщины защищены, имущество возвращено

Выбор законного пути в любом споре — самое верное решение. Это не только восстанавливает справедливость, но и надежно защищает законные права.

Согласно определению Шахрисабзского межрайонного суда по гражданским делам, было постановлено вернуть гражданке принадлежащее ей имущество из дома бывшего супруга.

После поступления данного судебного документа в производство Китабского районного отдела Бюро, государственными исполнителями были проведены оперативные исполнительные действия.

В результате мебель, бытовая техника, предметы домашнего обихода и другое имущество, указанное в судебном определении, были описаны в соответствии с требованиями законодательства и переданы взыскателю. Таким образом, исполнение судебного решения было обеспечено в полном объеме.

Там, где верховенствует закон, торжествует справедливость. Защита законных прав и интересов граждан остается одной из приоритетных задач Бюро принудительного исполнения.