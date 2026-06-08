За долги арестован автомобиль Volkswagen

·11·Общество
За долги арестован автомобиль Volkswagen

В отдел Бюро принудительного исполнения по Среднечирчикскому району Ташкентской области поступили исполнительные документы о взыскании с фермерского хозяйства «Х.Агро» в пользу взыскателя «ДСИ» задолженности по налогам и другим платежам в размере 344 327,6 тыс. сумов.

Должник был предупрежден о необходимости своевременного исполнения требований исполнительных документов, с ним проведена разъяснительная работа.

Однако, поскольку в установленные сроки задолженность по налогам не была погашена, сотрудниками розыска Бюро по Ташкентской области был обнаружен и передан государственному исполнителю для дальнейших исполнительных действий автомобиль марки Volkswagen, который был учтен и арестован.

В случае, если должник не погасит задолженность, автомобиль может быть выставлен на продажу через аукцион.

VolkswagenТашкентХ.АгроДСИБюро принудительного исполнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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