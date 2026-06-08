В Хорезмском районе Гурлан прошла ярмарка вакансий для плательщиков алиментов

Отделом Бюро принудительного исполнения по району Гурлан совместно с хокимиятом района и Центром содействия занятости населения систематически проводятся мероприятия, направленные на защиту прав и интересов несовершеннолетних, а также обеспечение исполнения документов по взысканию алиментов.

При этом основное внимание уделяется примирению сторон в семье, своевременному взысканию алиментных платежей и снижению задолженности.

Важное значение имеют различные мероприятия, проводимые на местах.

Например, 5 июня текущего года в здании отдела Бюро по району Гурлан была проведена ярмарка вакансий, на которую были приглашены не работающие плательщики алиментов.

В данной ярмарке труда приняли участие 8 предприятий и организаций района Гурлан, представив свои свободные рабочие места.

В мероприятии приняли участие более 100 неработающих плательщиков алиментов.

По итогам проведенной ярмарки вакансий 6 неработающих плательщиков алиментов получили направления на работу в предприятия.