В Хорезмском районе Гурлан прошла ярмарка вакансий для плательщиков алиментов

·22·Общество
В Хорезмском районе Гурлан прошла ярмарка вакансий для плательщиков алиментов

Отделом Бюро принудительного исполнения по району Гурлан совместно с хокимиятом района и Центром содействия занятости населения систематически проводятся мероприятия, направленные на защиту прав и интересов несовершеннолетних, а также обеспечение исполнения документов по взысканию алиментов.

При этом основное внимание уделяется примирению сторон в семье, своевременному взысканию алиментных платежей и снижению задолженности.
Важное значение имеют различные мероприятия, проводимые на местах.
Например, 5 июня текущего года в здании отдела Бюро по району Гурлан была проведена ярмарка вакансий, на которую были приглашены не работающие плательщики алиментов.

В данной ярмарке труда приняли участие 8 предприятий и организаций района Гурлан, представив свои свободные рабочие места.
В мероприятии приняли участие более 100 неработающих плательщиков алиментов.

По итогам проведенной ярмарки вакансий 6 неработающих плательщиков алиментов получили направления на работу в предприятия.

Гурланский районСлужба принудительного исполнениярайонная администрациярайонный центр содействия занятости
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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