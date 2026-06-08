В Хорезмском районе Гурлан прошла ярмарка вакансий для плательщиков алиментов
Отделом Бюро принудительного исполнения по району Гурлан совместно с хокимиятом района и Центром содействия занятости населения систематически проводятся мероприятия, направленные на защиту прав и интересов несовершеннолетних, а также обеспечение исполнения документов по взысканию алиментов.
При этом основное внимание уделяется примирению сторон в семье, своевременному взысканию алиментных платежей и снижению задолженности.
Важное значение имеют различные мероприятия, проводимые на местах.
Например, 5 июня текущего года в здании отдела Бюро по району Гурлан была проведена ярмарка вакансий, на которую были приглашены не работающие плательщики алиментов.
В данной ярмарке труда приняли участие 8 предприятий и организаций района Гурлан, представив свои свободные рабочие места.
В мероприятии приняли участие более 100 неработающих плательщиков алиментов.
По итогам проведенной ярмарки вакансий 6 неработающих плательщиков алиментов получили направления на работу в предприятия.
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