Бывшая супруга помогла найти должника

Управлением по Хорезмской области Бюро принудительного исполнения ведется системная работа по выявлению лиц и имущества, находящихся в розыске.

Отделами управления в районах и городах объявлен розыск 288 лиц, признанных должниками на основании судебных решений.

За истекший период текущего года найдено 96 лиц, находящихся в розыске, и выполнены последующие исполнительные действия.

Только в мае найдено 8 лиц, находящихся в розыске, и передано в распоряжение государственных исполнителей. В частности, на основании исполнительного документа Межрайонного суда по гражданским делам Багатского района с должника С.О. в пользу взыскателя Р.М. на материальное обеспечение одного ребенка было установлено взыскание алиментов в размере 1/4 части ежемесячной заработной платы и иных доходов.

Исполнительный документ поступил в производство отдела Бюро по Тупроккалинскому району, и были начаты исполнительные действия.

Однако в связи с невозможностью найти должника по месту жительства был объявлен розыск.

Впоследствии в ходе беседы с бывшей супругой должника была получена информация о месте его проживания, и в результате поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела розыска, должник был обнаружен в доме своей супруги по законному браку в Хазараспском районе.

Выяснилось, что его задолженность по алиментам по состоянию на 01.06.2026 г. составляет 34,4 млн сумов.

В отношении должника С.О. составлен протокол об административном правонарушении по статье 47-4 КоАП Республики Узбекистан и передан в суд. На основании решения суда по уголовным делам Тупроккалинского района должнику С.О. назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.