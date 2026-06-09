Бывшая супруга помогла найти должника

·7·Общество
Бывшая супруга помогла найти должника

Управлением по Хорезмской области Бюро принудительного исполнения ведется системная работа по выявлению лиц и имущества, находящихся в розыске.

Отделами управления в районах и городах объявлен розыск 288 лиц, признанных должниками на основании судебных решений.

За истекший период текущего года найдено 96 лиц, находящихся в розыске, и выполнены последующие исполнительные действия.

Только в мае найдено 8 лиц, находящихся в розыске, и передано в распоряжение государственных исполнителей. В частности, на основании исполнительного документа Межрайонного суда по гражданским делам Багатского района с должника С.О. в пользу взыскателя Р.М. на материальное обеспечение одного ребенка было установлено взыскание алиментов в размере 1/4 части ежемесячной заработной платы и иных доходов.

Исполнительный документ поступил в производство отдела Бюро по Тупроккалинскому району, и были начаты исполнительные действия.

Однако в связи с невозможностью найти должника по месту жительства был объявлен розыск.

Впоследствии в ходе беседы с бывшей супругой должника была получена информация о месте его проживания, и в результате поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела розыска, должник был обнаружен в доме своей супруги по законному браку в Хазараспском районе.

Выяснилось, что его задолженность по алиментам по состоянию на 01.06.2026 г. составляет 34,4 млн сумов.

В отношении должника С.О. составлен протокол об административном правонарушении по статье 47-4 КоАП Республики Узбекистан и передан в суд. На основании решения суда по уголовным делам Тупроккалинского района должнику С.О. назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.

ХорезмУзбекистанБюро принудительного исполненияБагатХазарасп
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Фергане задержана группа, похитившая 3,2 млрд сумов через кешбэкВ Фергане задержана группа, похитившая 3,2 млрд сумов через кешбэкСегодня, 08:26В Ташкенте налоговые инспекторы попались на взяткеВ Ташкенте налоговые инспекторы попались на взяткеСегодня, 08:16В Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаВ Бухаре арестован автомобиль Hyundai Elantra предпринимателя за неуплату банковского долгаСегодня, 07:50Мошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумовМошенничество с кешбэком: хищено 3,2 млрд сумовСегодня, 07:48Приняты меры против женщины, оказывавшей давление на семерых внуковПриняты меры против женщины, оказывавшей давление на семерых внуковСегодня, 07:46
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения