Обнаружен находившийся в розыске автомобиль BYD СОНГ PLUS

Сотрудниками Хатырчинского районного отдела Бюро принудительного исполнения ведется системная работа по обеспечению исполнения судебных и иных документов, особенно по взысканию налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет.

Как выяснилось, на основании исполнительных документов, находящихся в производстве Хатырчинского районного отдела Бюро, в ходе исполнительных действий по 19 исполнительным документам фермерского хозяйства «Карим полвон» на сумму налоговой задолженности 275 млн 266 тыс. сумов был объявлен розыск принадлежащего должнику автомобиля BYD СОНГ PLUS.

В результате усилий сотрудников отдела розыска разыскиваемый автомобиль был обнаружен в дополнительном здании фермерского хозяйства, после чего государственным исполнителем автомобиль был надлежащим образом оформлен, опечатан и помещен на штрафстоянку.

Должник был официально предупрежден о том, что если задолженность не будет погашена в кратчайшие сроки, автомобиль будет выставлен на электронные онлайн-аукционные торги в порядке, установленном законодательством.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.