Автомобиль должника банка арестован

·1·Общество
Автомобиль должника банка арестован

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автокон», проведенного сотрудниками Бюро принудительного исполнения совместно с УБДД МВД, отделом розыска Ташкентского областного управления были обеспечены очередные исполнительные действия по взысканию задолженности в пользу банка.

Как стало известно, с жителя города Алмалык гражданина Ю.М. подлежало взысканию 280 миллионов сумов в пользу Янгиюльского филиала АИТБ «Ипак йули», в связи с чем на принадлежащий ему автомобиль марки «CHERY ТИГГО 7 pro» был объявлен розыск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен по месту жительства должника.

В итоге принадлежащее должнику транспортное средство было арестовано в установленном порядке и помещено на штрафстоянку.

БПИТашкентская областьВзыскание долговАрест имуществаИпак йули
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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