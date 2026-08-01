Привел ли коврик с изображением российского флага к суду над узбекистанкой?

·708·Мир
Привел ли коврик с изображением российского флага к суду над узбекистанкой?

Гражданка Узбекистана, работающая в Нижегородской области России, может столкнуться с правовыми проблемами из-за того, что постелила у входа в свой дом коврик с изображением государственных символов России. Сообщается, что по данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в рамках российского законодательства.

Согласно информации, речь идет об узбекистанке по имени Севара Мусаева. Она постелила перед дверью своей квартиры коврик с изображением государственного флага и герба России. Этот факт привлек внимание правоохранительных органов.

Отмечается, что в связи с инцидентом начался процесс правовой оценки на предмет наличия признаков статьи 329 Уголовного кодекса России — надругательство над государственным гербом или государственным флагом. Если будет найден состав преступления, в отношении женщины может быть возбуждено официальное уголовное дело.

Севара Мусаева же заявила, что в ее действиях не было никаких намерений оскорбить или унизить кого-либо. По ее словам, она нашла этот коврик несколько дней назад среди мусора на улице, вымыла и принесла домой. Женщина также добавила, что не знала о том, что использование подобного предмета влечет за собой уголовную ответственность.

В настоящее время это происшествие широко обсуждается в социальных сетях. Если некоторые Телеграм-каналы выражают сомнение в достоверности этой новости, то другие источники отмечают, что ее изначально распространило одно из федеральных изданий России.

Пока правоохранительные органы России не приняли окончательного решения и не опубликовали результаты официального расследования по данному инциденту. В связи с этим все детали происшествия еще не получили официального подтверждения.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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