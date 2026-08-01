В Ташкенте построят современный приют для бродячих собак

·32·Узбекистан
В Ташкенте построят современный приют для бродячих собак

В Ташкенте в целях налаживания современного и системного механизма работы с безнадзорными собаками планируется создание специализированного приюта. Об этом сообщила официальная информация хокимията столицы.

Сообщается, что по поручению хокима города Шавката Умурзакова было проведено специальное рабочее совещание с участием руководителя аппарата хокимията города, основательницы приюта для безнадзорных собак «Хаёт» и депутата Ирины Маткаримовой, руководителей сферы благоустройства и службы отлова безнадзорных животных.

В ходе встречи были всесторонне обсуждены вопросы возведения специализированного приюта для бродячих собак в столице, а также внедрения новой и эффективной системы работы с безнадзорными животными.

Как подчеркнули в хокимияте, данный проект не ограничится лишь строительством приюта. Новая система также охватит такие важные направления, как безопасный и гуманный отлов безнадзорных животных, их ветеринарный осмотр, вакцинация, стерилизация, лечение, временное содержание и поиск новых хозяев.

В то же время приоритетными задачами новой системы определены предотвращение жестокого обращения с безнадзорными животными, формирование в обществе культуры ответственного отношения к ним и обеспечение безопасности населения.

По итогам совещания были намечены дальнейшие практические меры по реализации проекта. К процессу его воплощения в жизнь планируется привлечь профильных специалистов, ветеринарных врачей, общественность и волонтеров.

Хокимият столицы призвал жителей, владельцев домашних животных и общественные организации поддержать инициативы, направленные на формирование ответственного отношения к животным, неравнодушие к фактам жестокого обращения и их защиту.

ТашкентШавкат УмурзаковИрина МаткаримоваХаёт
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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