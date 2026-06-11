В Кашкадарье 3-летний ребенок погиб, оставшись в раскаленной машине

·42·Общество
В Кашкадарье 3-летний ребенок погиб, оставшись в раскаленной машине

В Камашинском районе Кашкадарьинской области 3-летний воспитанник детского сада скончался в результате того, что его забыли в транспортном средстве учреждения.

По данным Министерства дошкольного и школьного образования, инцидент произошел 4 июня в семейном негосударственном детском саду, расположенном на территории махалли «Зафар».

Согласно предварительной информации, ребенок остался в автомобиле в жаркую погоду, что привело к трагическому исходу.

Правоохранительными органами по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин происшествия и ответственных лиц.

КашкадарьяКамашинский районПроисшествиеДетиУзбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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