В Кашкадарье 3-летний ребенок погиб, оставшись в раскаленной машине

В Камашинском районе Кашкадарьинской области 3-летний воспитанник детского сада скончался в результате того, что его забыли в транспортном средстве учреждения.

По данным Министерства дошкольного и школьного образования, инцидент произошел 4 июня в семейном негосударственном детском саду, расположенном на территории махалли «Зафар».

Согласно предварительной информации, ребенок остался в автомобиле в жаркую погоду, что привело к трагическому исходу.

Правоохранительными органами по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин происшествия и ответственных лиц.