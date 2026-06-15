Интересы граждан – критерий справедливости

·15·Общество
Интересы граждан – критерий справедливости

Юкоричирчикским районным отделом Бюро принудительного исполнения принимаются практические меры по обеспечению исполнения документов, защите интересов населения, общества и государственных предприятий.

На основании решения Андижанского межрайонного суда по гражданским делам в Юкоричирчикском районном отделе было возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника А. Охунова в пользу взыскателя Р. Хакимовахон алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части дохода.

В связи с временной безработицей должника и частичным осуществлением выплат образовалась задолженность. В результате накопления алиментных платежей сумма долга составила 58 206,4 тысячи сумов.

В ходе исполнительных действий, проведенных государственным исполнителем, 19.05.2026 года вся сумма задолженности по алиментам в размере 58 206,4 тысячи сумов была полностью взыскана с должника А. Охунова в пользу взыскателя и перечислена на ее банковскую пластиковую карту.

Кроме того, на основании исполнительного листа Юкоричирчикского межрайонного экономического суда в Юкоричирчикском районном отделе Бюро велось исполнительное производство о взыскании с предприятия-должника в пользу АО «ХУДУДГАЗТА'МИНОТ» задолженности в размере 229 144,6 тысячи сумов.

В ходе исполнительных действий 19.05.2026 года указанная в исполнительном документе сумма задолженности в размере 229 144,6 тысячи сумов была полностью взыскана и перечислена на соответствующий расчетный счет АО «ХУДУДГАЗТА'МИНОТ».

На основании решения Ферганского межрайонного суда по гражданским делам от 26.10.2024 года в Юкоричирчикском районном отделе было возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника А. Нама в пользу взыскателя Н. Нам алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части дохода.

По инициативе должника была рассчитана сумма алиментов до достижения ребенком совершеннолетия, которая составила 124 566,6 тысячи сумов.

В ходе исполнительных действий, проведенных государственным исполнителем, должник А. Нам добровольно выплатил всю сумму алиментов до совершеннолетия ребенка в размере 124 566,6 тысячи сумов, которая была перечислена на банковскую пластиковую карту взыскателя.

БПИЮкоричирчикАлиментыИсполнительное производствоПравосудие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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