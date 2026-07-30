В Жомбое официальные лица прокомментировали жестокое избиение невесты

Сообщения о госпитализации женщины с тяжелыми телесными повреждениями в Жомбайском районе Самаркандской области вызвали широкое обсуждение. Отец пострадавшей выступил с обращением через социальные сети, сообщив о применении насилия в отношении его дочери. Хокимият Жомбайского района также выразил официальную позицию по данному инциденту.

По словам отца женщины, зять и ранее наносил телесные повреждения его дочке. Он рассказал, что три месяца назад у нее были повреждены челюсть и зубы, но из-за наличия троих детей семья предпочла примирение. Также было отмечено, что правоохранительные органы были осведомлены об этом случае.

Как утверждает отец, на этот раз женщине нанесли травмы на лице и различных частях тела. Кроме того, он заявил, что вместо того, чтобы отвезти её в больницу, свекровь и другие родственники оказали на нее давление и оставили возле моста над каналом. Эти утверждения пока официально не подтверждены.

По данным хокимията Жомбайского района, по факту инцидента незамедлительно начаты проверочные мероприятия. Ситуация взята под контроль при участии хокима района Хуршида Назарова, начальника отдела внутренних дел Маруфа Шермухаммедова и участкового инспектора.

Согласно официальной информации, в настоящее время правоохранительными органами ведутся доследственные мероприятия в порядке, установленном законодательством. Сообщается, что по результатам следствия действиям участников будет дана правовая оценка.

Также отмечается, что пострадавшая женщина помещена в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ответственные лица подчеркнули, что все процессы по данному инциденту продолжаются под контролем.