В Жомбое официальные лица прокомментировали жестокое избиение невесты

·116·Общество
В Жомбое официальные лица прокомментировали жестокое избиение невесты

Сообщения о госпитализации женщины с тяжелыми телесными повреждениями в Жомбайском районе Самаркандской области вызвали широкое обсуждение. Отец пострадавшей выступил с обращением через социальные сети, сообщив о применении насилия в отношении его дочери. Хокимият Жомбайского района также выразил официальную позицию по данному инциденту.

По словам отца женщины, зять и ранее наносил телесные повреждения его дочке. Он рассказал, что три месяца назад у нее были повреждены челюсть и зубы, но из-за наличия троих детей семья предпочла примирение. Также было отмечено, что правоохранительные органы были осведомлены об этом случае.

Как утверждает отец, на этот раз женщине нанесли травмы на лице и различных частях тела. Кроме того, он заявил, что вместо того, чтобы отвезти её в больницу, свекровь и другие родственники оказали на нее давление и оставили возле моста над каналом. Эти утверждения пока официально не подтверждены.

По данным хокимията Жомбайского района, по факту инцидента незамедлительно начаты проверочные мероприятия. Ситуация взята под контроль при участии хокима района Хуршида Назарова, начальника отдела внутренних дел Маруфа Шермухаммедова и участкового инспектора.

Согласно официальной информации, в настоящее время правоохранительными органами ведутся доследственные мероприятия в порядке, установленном законодательством. Сообщается, что по результатам следствия действиям участников будет дана правовая оценка.

Также отмечается, что пострадавшая женщина помещена в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ответственные лица подчеркнули, что все процессы по данному инциденту продолжаются под контролем.

ДжамбайСамаркандХуршид НазаровМаруф Шермухаммедов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Бухаре газовые шары взорвались, задев электропровод (видео)В Бухаре газовые шары взорвались, задев электропровод (видео)Сегодня, 04:24Радостная новость: Срок обязательной регистрации граждан продленРадостная новость: Срок обязательной регистрации граждан продленВчера, 22:25«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную сумму«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную суммуВчера, 21:21В Андижане уволили воспитательницу частного детского сада, оскорблявшую детейВ Андижане уволили воспитательницу частного детского сада, оскорблявшую детейВчера, 17:45Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%Вчера, 15:45Подаренный блогеру конь из цветов стоимостью 5 тысяч долларов вызвал бурное обсуждение (видео)Подаренный блогеру конь из цветов стоимостью 5 тысяч долларов вызвал бурное обсуждение (видео)Вчера, 13:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике