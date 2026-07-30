Подаренный блогеру конь из цветов стоимостью 5 тысяч долларов вызвал бурное обсуждение (видео)

В социальных сетях широкое распространение получило видео, на котором запечатлен огромный конь, выполненный из цветочной композиции в Ташкенте. Сообщается, что стоимость этой цветочной композиции составляет около 5 тысяч долларов.

Как выяснилось, необычный подарок был преподнесен блогеру Гульчехре Ходжаевне. Блогер опубликовала это видео на своей странице в соцсетях и оставила под ним следующую подпись:

«Добрый, щедрый, загадочный человек... Безгранично благодарна вам за то, что подарили радость моему сердцу и искреннюю улыбку на моем лице», — выразила она свою благодарность.

Видео за короткое время собрало тысячи просмотров и вызвало жаркие обсуждения в комментариях. Часть пользователей оценили такой подарок как образец вкуса и щедрости, выразив восхищение, в то время как другие раскритиковали трату стольких средств на цветочную композицию, назвав ее излишней роскошью и расточительством.

Данное видео до сих пор продолжает активно распространяться в социальных сетях и вызывает самые разные мнения среди пользователей.